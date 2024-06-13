Kuveyt'teki yangında hayatını kaybedenlerin çoğu Hindistanlı - Son Dakika
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Kuveyt'teki yangında hayatını kaybedenlerin çoğu Hindistanlı

Kuveyt'in Mangaf bölgesinde çıkan yangında hayatını kaybeden 49 kişiden 40'ının Hindistan vatandaşı olduğu açıklandı. Hayatını kaybedenlerin Hindistan vatandaşlarının Kerala ve Tamil Nadu eyaletlerinden olduğu belirtildi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yangın sonrası başsağlığı mesajı yayınladı ve yaralılara acil şifa diledi. Hindistan Devlet Bakanı Kirti Vardhan Singh ise hayatını kaybedenlerin kimlik tespitlerinin DNA testleri ile yapıldığını ve cenazelerin ülkeye getirileceğini söyledi. Yangında Pakistan, Bangladeş, Filipinler ve Nepal vatandaşlarının da hayatını kaybettiği belirtildi.

13.06.2024 10:57
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Hindistan Dışişleri Bakanlığı, dün Kuveyt'in Mangaf bölgesinde yabancı uyruklu işçilerin kaldığı 6 katlı binada çıkan yangında hayatın kaybeden 49 kişiden 40'ının Hindistanlı olduğunu açıkladı

Kuveyt'in Mangaf bölgesinde yabancı uyruklu işçilerin kaldığı 6 katlı binada çıkan yangında 49 kişi hayatını kaybetmişti. Hindistan Dışişleri Bakanlığı, hayatını kaybedenlerin 40'ının Hindistan vatandaşı olduğunu açıkladı. Hayatını kaybeden Hindistan vatandaşlarının ülkenin Kerala ve Tamil Nadu eyaletlerinden olduğu kaydedilen açıklamada 50 Hindistanlının da yaralandığı kaydedildi.

Modi'den başsağlığı mesajı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yangının ardından yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerini ileterek, "Kuveyt'teki talihsiz yangın oldukça üzücü. Yaralılara da acil şifa diliyorum" dedi. Modi, Hindistan Büyükelçiliğinin konuyu yakından takip ettiğini sözlerine ekleyerek yerel yetkililerle de iletişim halinde olduklarını söyledi.

Sabah saatlerinde Kuveyt'e hareket eden Hindistan Devlet Bakanı Kirti Vardhan Singh, hayatını kaybedenlerin kimlik tespitlerinin DNA testleri ile yapıldığını kaydederek, "Hava kuvvetlerine ait uçağımız hazır. Kimliklerin tespitinin ardından aileleri bilgilendireceğiz ve cenazeleri ülkemize getireceğiz" dedi.

Yerel basın binada 196 işçinin bulunduğunu ve kapasitenin üstünde dolulukta olduğunu bildirdi.

Öte yandan, hayatını kaybedenler arasında Hindistan vatandaşlarının yanı sıra Pakistan, Bangladeş, Filipinler ve Nepal vatandaşlarının da olduğu ifade edildi. - KUVEYT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kuveyt'teki yangında hayatını kaybedenlerin çoğu Hindistanlı - Son Dakika

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