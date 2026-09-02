Kuveyt ve Bahreyn'e İran'dan yeni füze ve İHA saldırıları, Ürdün 10 balistik füzeyi önlediğini duyurdu - Son Dakika
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Kuveyt ve Bahreyn'e İran'dan yeni füze ve İHA saldırıları, Ürdün 10 balistik füzeyi önlediğini duyurdu

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Kuveyt ve Bahreyn, İran'ın ABD saldırılarına misilleme kapsamında yeni füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına uğradıklarını açıkladı. Kuveyt ordusu hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini belirtirken, Bahreyn İçişleri Bakanlığı güvenlik uyarısı yayınlayarak halkı sığınmaya çağırdı. Öte yandan Ürdün ordusu, İran'dan fırlatılan 10 balistik füzeyi önlediğini, 3 füzenin ise ıssız bölgelere düştüğünü ve can kaybı yaşanmadığını duyurdu.

Kuveyt ve Bahreyn yeni füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına uğradıklarını açıkladı.

İran'ın ABD'nin son saldırılarına yönelik misillemeleri sürüyor. Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin hava savunma sistemlerinin İran'ın yeni füze ve İHA saldırılarına karşı devreye girdiği belirtilerek, "Duyulan patlama sesleri düşman unsurları engelleme çabalarının sonucudur" denildi. Halka yetkili makamların güvenlik talimatlarına uyma çağrısı yapıldı. Bahreyn İçişleri Bakanlığı da yeni bir saldırı tehdidi nedeniyle güvenlik uyarısı yayınlayarak, "Herkesi sakin kalmaya ve en yakın güvenli alanlara sığınmaya çağırıyoruz" açıklamasında bulundu. Saldırıların kaçının önlendiği ya da can kaybı veya hasara yol açıp açmadığına ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Ürdün ordusu: "10 füze önlendi, 3 füze ıssız bölgelere düştü"

Ürdün ise, gece saatlerinde ülkenin Kızıldeniz kıyısındaki Akabe kenti yakınlarına düzenlenen balistik füze saldırısına ilişkin yeni bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Ürdün ordusu İran'dan fırlatılan 10 balistik füzeyi önlediğini, diğer 3 füzenin ise ıssız bölgelere düştüğünü duyurarak, "Herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, İnsansız Hava Aracı, İçişleri Bakanlığı, İhlas Haber Ajansı, Güvenlik, 3. Sayfa, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün, İran, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuveyt ve Bahreyn'e İran'dan yeni füze ve İHA saldırıları, Ürdün 10 balistik füzeyi önlediğini duyurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuveyt ve Bahreyn'e İran'dan yeni füze ve İHA saldırıları, Ürdün 10 balistik füzeyi önlediğini duyurdu - Son Dakika
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