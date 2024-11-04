Kuyumcu Kardeşler İzmir'de 22 Milyon Lira Dolandırdı - Son Dakika
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Kuyumcu Kardeşler İzmir'de 22 Milyon Lira Dolandırdı

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İzmir'de kuyumcu kardeşler, 23 kişiyi 22 milyon lira dolandırarak yakalandı.

04.11.2024 10:46
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İzmir'de 23 kişiyi 22 milyon lira dolandıran kuyumcu kardeşler yakalandı

İZMİR - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, 23 vatandaşı yaklaşık 22 milyon lira dolandıran kuyumcu kardeşler yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka Çarşısı'nda bulunan Ses İşhanı'na gelen ve yüksek kar vaadiyle altınlarını kuyumcuya emanet eden vatandaşlar, kuyumcunun ansızın ortadan kaybolmasıyla dolandırıldıklarını anladılar. Bunun üzerine durumu savcılığa bildiren mağdur vatandaşlar, kuyumcu İ.K. ve kardeşi Y.K.'den şikayetçi oldular.

Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro ve Suç Analiz Büro Amirliği ekiplerince, 23 vatandaşı 'yüksek kar vaadiyle' yaklaşık 22 milyon lira dolandırdıkları belirlenen kuyumcu iki kardeş İ.K., ve Y.K.'yi yakalama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli Y.K., Buca ilçesinde, İ.K., ise İstanbul'da yakalandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kuyumcu Kardeşler İzmir'de 22 Milyon Lira Dolandırdı - Son Dakika

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