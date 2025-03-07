Kuyumcu Önünde Kavga: 3 Yaralı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir kuyumcunun önünde çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 18.30 sıralarında Ufuktepe Mahallesi Osmangazi Caddesi'ndeki bir kuyumcunun önünde kuyumcuda çalışan Ş.B. ile iş yerine gelen M.D., Ç.D., M.Y.D. ve E.D. isimli şahıslar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. E.D.'nin sallama olarak tabir edilen kesici aletle Ş.B.'ye saldırdığını gören komşu esnaf F.A. ve A.A., kavgayı ayırmak için araya girdi. Şahıslar bunun üzerine araya giren esnaflara da saldırmaya başladı. E.D. kesici aletle A.A.'yı yaralarken, bunun üzerine F.A. silahla ateş açtı. Ayağından vurulan M.Y.D. isimli şahıs yaralandı. Olay yerinde bulunan H.E. isimli şahıs ise kavga esnasında darp edildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar polis nezaretinde hastaneye sevk edilirken, diğer şüpheliler gözaltına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde silahın bulunmaması üzerine çevre iş yerlerinin kameraları da dahil çok sayıda kamera görüntüsünü inceleyerek, suç aleti silahı C.D. isimli şahsın aldığını tespit etti. C.D., ruhsatsız silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

E.D., F.A., F.A. ve C.D. gözaltına alınırken, yaralanan şüphelilerin hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatılacağı, gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından da şüphelilerin adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ANKARA