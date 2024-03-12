Kuyumcudaki hırsızlık anı kamerada - Son Dakika
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Kuyumcudaki hırsızlık anı kamerada

Mersin'de altın almak bahanesiyle kuyumcuya gelen 3 kadından biri iş yeri sahibini oyalarken, diğer ikisi vitrindeki altınları çalarak kaçtı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Kadınlar, vitrindeki altınları çalarak eteklerinin altına gizledi ve daha sonra alışveriş yapmadan kuyumcudan ayrıldı. İş yeri sahibi, hırsızlık olayını fark ettikten sonra polise bildirdi. Polis, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

12.03.2024 20:10  Güncelleme: 20:12
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Kuyumcudaki hırsızlık anı kamerada

Mersin'de altın almak bahanesiyle kuyumcuya gelen 3 kadından biri iş yeri sahibini oyalarken, diğer ikisi vitrindeki altınları çalarak kaçtı

MERSİN - Mersin'de altın almak bahanesiyle kuyumcu dükkanına giren 3 kadından biri iş yeri sahibini oyalarken, diğer ikisi vitrindeki altınları çalarak kaçtı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Siteler Mahallesi'ndeki Mahmut Gökalp'in işlettiği Gökalp Kuyumculuğa giren kimliği belirsiz 3 kadın, iş yeri sahibine altın almak istediklerini söylediler.

Bu sırada kadınlardan biri, iş yeri sahibini altın bakma bahanesiyle oyalarken, diğer ikisi ise vitrindeki kolye ucu dolu tablayı çalarak eteklerinin altına gizledi. Şüpheliler, daha sonra alışveriş yapmadan kuyumcudan ayrıldı.

Hırsızlık olayını, kadınlar ayrıldıktan sonra fark eden iş yeri sahibi, güvenlik kamerasını inceledikten sonra durumu polise bildirdi. Kayıtları inceleyen polis, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Hırsızlık anı kamerada

Öte yandan, kuyumcu dükkanındaki hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 2 kadın şüphelinin vitrinin içindeki tablayı alarak diğer kadının elbisesinin altına gizlediği anlar yer aldı.

Kaynak: İHA

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