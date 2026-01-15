Kuyumcudan 3 milyon liralık altın çalıp kaçtı - Son Dakika
Kuyumcudan 3 milyon liralık altın çalıp kaçtı

Kuyumcudan 3 milyon liralık altın çalıp kaçtı
15.01.2026 22:58  Güncelleme: 23:27
Kuyumcudan 3 milyon liralık altın çalıp kaçtı
Bahçelievler'de maskeli bir şahıs, "Kolay gelsin" diyerek girdiği kuyumcuda silah doğrultarak 3 milyon lira değerinde altın alıp kaçtı. Kuyumcu ve içerideki bir müşteri büyük korku yaşarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Bahçelievler'de yüzü maskeli bir şahıs, girdiği kuyumcuda film sahnelerini aratmayan bir soygun gerçekleştirdi.

3 MİLYON LİRA DEĞERİNDE ALTIN ÇALDI

İçeri girerken "Kolay gelsin" diyen saldırgan, bir anda silahını çıkararak işletme sahibini ve içerideki müşteriyi tehdit etti. Soğukkanlı tavırlarıyla dikkat çeken soyguncu, yaklaşık 3 milyon lira değerindeki altını çantasına doldurarak kayıplara karıştı.

SOYGUN ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay anında dükkanda bulunanlar büyük panik yaşarken, soygun anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kamera kayıtlarını incelemeye alarak kaçan şahsı yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Bahçelievler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Kuyumcudan 3 milyon liralık altın çalıp kaçtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Yasin Basak Yasin Basak:
    hahah birde nakit istiyor:))) 2 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Kuyumcudan 3 milyon liralık altın çalıp kaçtı - Son Dakika
