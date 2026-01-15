Kuyumcudan 3 milyon liralık altın çalıp kaçtı

İstanbul Bahçelievler'de yüzü maskeli bir şahıs, girdiği kuyumcuda film sahnelerini aratmayan bir soygun gerçekleştirdi.
İçeri girerken "Kolay gelsin" diyen saldırgan, bir anda silahını çıkararak işletme sahibini ve içerideki müşteriyi tehdit etti. Soğukkanlı tavırlarıyla dikkat çeken soyguncu, yaklaşık 3 milyon lira değerindeki altını çantasına doldurarak kayıplara karıştı.
Olay anında dükkanda bulunanlar büyük panik yaşarken, soygun anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kamera kayıtlarını incelemeye alarak kaçan şahsı yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı.
