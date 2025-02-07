Kuzeninin Torbacılık İşini Devraldı

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Kuzeninden kalan torbacılık işini yapıyordu, suçüstü yakalandı

İZMİR - İzmir'in Bergama ilçesinde, cezaevine gönderilen kuzeninden devraldığı uyuşturucu ticareti işini yaparken suçüstü yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri 5 Şubat günü Bergama Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda İslamsaray mahallesinde 4 şahıs suçüstü yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 14 yıl ceza alan ve ve 27 Ocak günü cezaevine götürülürken kaçmaya çalıştığı sırada ekipler tarafından ayağından vurularak yakalanan ve tedavisi sonrası cezaevine gönderilen T.D'nin kuzeni M.D. olduğu da öğrenildi. M.D'nin uyuşturucu ticaretini aynı suçtan cezaevine gönderilen kuzeni T.D'den devraldığı ortaya çıktı.

İlçede gerçekleştirilen perasyonda; M.D., P.C.M., K.T. ve S.K. isimli şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan gözaltına alındı. Bergama Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile şahısların evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler, uyuşturucu maddeleri tartmakta kullanılan hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda nakit paralar ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan ve 6 Şubat günü adliyeye sevk edilen 4 şüphelinin çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.