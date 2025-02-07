Kuzeninin Torbacılık İşini Devraldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kuzeninin Torbacılık İşini Devraldı

İzmir'de, cezaevindeki kuzeninden devraldığı uyuşturucu ticareti yaparken yakalanan M.D. tutuklandı.

07.02.2025 23:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzeninden kalan torbacılık işini yapıyordu, suçüstü yakalandı

İZMİR - İzmir'in Bergama ilçesinde, cezaevine gönderilen kuzeninden devraldığı uyuşturucu ticareti işini yaparken suçüstü yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri 5 Şubat günü Bergama Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda İslamsaray mahallesinde 4 şahıs suçüstü yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 14 yıl ceza alan ve ve 27 Ocak günü cezaevine götürülürken kaçmaya çalıştığı sırada ekipler tarafından ayağından vurularak yakalanan ve tedavisi sonrası cezaevine gönderilen T.D'nin kuzeni M.D. olduğu da öğrenildi. M.D'nin uyuşturucu ticaretini aynı suçtan cezaevine gönderilen kuzeni T.D'den devraldığı ortaya çıktı.

İlçede gerçekleştirilen perasyonda; M.D., P.C.M., K.T. ve S.K. isimli şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan gözaltına alındı. Bergama Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile şahısların evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler, uyuşturucu maddeleri tartmakta kullanılan hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda nakit paralar ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan ve 6 Şubat günü adliyeye sevk edilen 4 şüphelinin çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Yerel Haberler, Uyuşturucu, Operasyon, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Bergama, Hukuk, İzmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kuzeninin Torbacılık İşini Devraldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:10 Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir
23:08 Narin’in babasından Nevzat Bahtiyar’a verilen cezaya itiraz Narin'in babasından Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz
21:16 Trump, Gazze’yi gasbetme planının detaylarını anlattı Trump, Gazze'yi gasbetme planının detaylarını anlattı
20:19 İmamoğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump’a da göster İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump'a da göster
19:53 Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun
09:30 Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı
09:24 ABD’de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü ABD'de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü
09:19 Fatih Terim’in takımından gol yağmuru Fatih Terim'in takımından gol yağmuru
09:03 İki maçta 12 gol Barcelona, Valencia’yı paramparça etti İki maçta 12 gol! Barcelona, Valencia'yı paramparça etti
09:02 Bahçeli’den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor Bahçeli'den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor
08:52 Yasmin Erbil’den Survivor’daki sevgilisi Yiğit Poyraz’a kalpli destek Yasmin Erbil'den Survivor'daki sevgilisi Yiğit Poyraz'a kalpli destek
08:30 Galatasaray’dan gece yarısı bombası İşte maliyeti Galatasaray'dan gece yarısı bombası! İşte maliyeti
08:29 ABD, İsrail’in 25 yıldır istediği “Bombaların Anası“nı sonunda teslim ediyor ABD, İsrail'in 25 yıldır istediği "Bombaların Anası"nı sonunda teslim ediyor
08:12 Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı
08:09 Tesla almak hayal oldu Büyük zam geldi Tesla almak hayal oldu! Büyük zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 01:15:51. #1.13#
SON DAKİKA: Kuzeninin Torbacılık İşini Devraldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.