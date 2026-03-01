Kuzey Kore\'den İran\'a yönelik saldırılara kınama

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına bir tepki de Kuzey Kore'den geldi. Pyongyang yönetimi, İsrail'in İran'a başlattığı saldırıların ABD'nin "aktif desteği ve himayesiyle" gerçekleştirildiğini hatırlattı.

"ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI"

Kuzey Kore tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarının yanı sıra sonrasında gerçekleşen ABD saldırılarının da "uluslararası hukuka aykırı birer saldırganlık eylemi" ve "ciddi bir egemenlik ihlali" olduğu ifade edildi. Söz konusu operasyonlar "gangsterce davranış" olarak nitelendirildi.

ABD ve İsrail'in İran'ı hedef alan saldırılarını şiddetle kınadığını duyuran Kuzey Kore yönetimi, "Bu tür saldırganlık eylemleri hiçbir şekilde haklı gösterilemez ve hiçbir şartta hoş görülemez" açıklamasında bulundu.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.