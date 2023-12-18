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Kuzey Kore, Japonya'ya füze fırlattı - Son Dakika
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Kuzey Kore, Japonya'ya füze fırlattı

Kuzey Kore, Japon Denizi istikametine doğru kısa menzilli balistik füze ile kıtalararası balistik füze (ICBM) fırlattı. Füzelerin Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü açıklandı.

Kuzey Kore, Japonya\'ya füze fırlattı
18.12.2023 - 09:49,
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Kuzey Kore, son 24 saat içinde Japon Denizi istikametine doğru kısa menzilli balistik füze ile kıtalararası balistik füze (ICBM) fırlattı. Füzelerin Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü açıklandı.

Dün akşam saatlerinde kısa menzilli balistik füze ateşleyerek komşu ülkeleri teyakkuza geçiren Kuzey Kore'den, Kore Yarımadası ve çevresinde tansiyonu yükselten bir adım daha geldi. Pyongyang'ın Japon Denizi istikametine doğru kıtalararası balistik füze (ICBM) fırlattığı bildirildi. Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yerel saatle sabah 08.24 sıralarında Pyongyang yakınlarından fırlatılan füzenin 73 dakika uçtuğu belirtilirken, füzenin 09.37 sıralarında Hokkaido adası açıklarında ülkenin münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü kaydedildi. İlk belirlemelere göre bölgede seyreden gemi ve uçaklarda hasar tespit edilmediği açıklanırken, Japonya hükümetinin son füze denemesi nedeniyle Kuzey Kore'yi diplomatik yollardan protesto ettiği öğrenildi.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida ise Kuzey Kore'nin son 24 saat içinde 2 farklı füze denemesi gerçekleştirmesini kınayarak Pyongyang'ın eylemlerinin BM Güvenlik Konseyi kararlarının ihlali anlamına geldiğini ve bölgesel barış ve istikrarı tehdit ettiğini vurguladı.

Füze bin kilometre uçtu

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada da Kuzey Kore'nin fırlattığı son füzenin Pyongyang bölgesinden yüksek bir açıyla ateşlendiği ve denize düşmeden önce bin kilometre uçtuğu bilgisi paylaşıldı. Güney Kore ordusunun ABD ve Japonya ile işbirliği içinde detaylı analiz çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Kısa menzilli füze ateşlemişti

Kuzey Kore dün 22.38'de Pyongyang bölgesinden kısa menzilli bir füze ateşlemiş, füzenin 570 kilometre yol kat ettikten sonra Japon Denizi'ne düştüğü açıklanmıştı. Gelişmenin Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Kim Tae-hyo'nun Kuzey Kore'nin bu ay içinde kıtalararası balistik füze denemesi yapabileceğini söylemesinin ardından yaşanması dikkat çekmişti. - TOKYO

Kaynak: İHA
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