Kuzey Kore'nin Ukrayna Savaşındaki Kayıpları

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Güney Kore İstihbarat Servisi, Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya gönderilen Kuzey Kore askerlerinden en az 100'ünün çatışmalarda hayatını kaybettiğini, bin Kuzey Kore askerinin ise yaralandığını açıkladı.

Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya asker göndermesinin yankıları sürerken, Güney Kore İstihbarat Servisi'nden (NIS) Kuzey Kore'nin savaşta verdiği kayıplara ilişkin açıklama geldi. Güney Kore basınında yer alan haberlere göre, ulaşılan son bilgileri Ulusal Meclis'te yapılan bir İstihbarat Komitesi toplantısında milletvekilleri ile paylaşan NIS, Rusya'ya gönderilen yaklaşık 11 bin Kuzey Kore askerinin en az 100'ünün çatışmalarda hayatını kaybettiğini, bin Kuzey Kore askerinin ise yaralandığını açıkladı. Kuzey Kore birliklerinin, ön cephelerde hücum kuvveti olarak kullanılmaları ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına yanıt verme yeteneğinden yoksun olmaları nedeniyle kısa sürede çok sayıda kayıp verdiği belirtildi.

Kuzey Kore ordusu Ukrayna'ya karşı savaşa katılmıştı

Rusya ile farklı alanlarda işbirliğini artıran Kuzey Kore, Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya asker göndermişti. ABD ve Ukrayna hükümetlerinden daha önce yapılan açıklamalarda Kuzey Kore birliklerinin Kursk bölgesinde aktif şekilde çatışmalara dahil olduğu ve birçok can kaybı yaşadığı ifade edilmişti. Kuzey Kore'nin Ukrayna ordusu karşısında verdiği kayıpların sayısı merak konusu olmuştu. - SEUL