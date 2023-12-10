Kuzey Makendoya\'da cinayetten aranan aşırı sağcı parti lideri Balıkesir\'de yakalandı

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp yakınlarında işlediği iki cinayetten aranan Ljupco Palevski, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonu ile yakalandı. Palevski'nin aşırı sağcı bir partinin lideri olduğu biliniyor.

Balıkesir'de yakalanan aşırı sağcı parti lideri Ljupco Palevski.

14 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUĞU DA ÖLDÜRMÜŞ

Edinilen bilgiye göre, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp yakınlarında 14 yaşındaki Vanja Gjorchevska ve 74 yaşındaki Panche Zhezhovski'yi öldürdüğü iddiası ile aranan Ljupco Palevski, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonu ile yakalandı.

Palevski ve öldürdüğü 14 yaşındaki Vanja Gjorchevska.

AŞIRI SAĞCI BİR PARTİNİN LİDERİ

İnterpol tarafından arandığı öğrenilen Palevski'nin Makedonya'da aşırı sağcı bir partinin lideri olduğu biliniyor. Şüpheli Palevski'nin Sırbistan ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye geldiği ihtimali üzerinde durulurken, polis ekipleri Türkiye bağlantılarını da araştırıyor.