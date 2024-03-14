Kuzey Marmara Otoyolu'nda asit yüklü tır alev alev yandı
Alev topuna dönen tırdan geriye demir yığını kaldı
KOCAELİ - Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde fosforik asit yüklü tırın kupa kısmı alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, çevreye yayılan zehirli gaz bertaraf edildi.
Olay, Kuzey Marmara Otoyolu Dilovası ilçesi geçişi Yağcılar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan İ.N. idaresindeki 46 ADK 114 plakalı fosforik asit yüklü tırın kupa kısmında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yükselen alevleri fark eden sürücü tırı emniyet şeridinde durdurup 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Dilovası İtfaiye Grup Amirliği, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kupanın tamamına sirayet eden yangın söndürüldü.
Öte yandan, çevreye yayılan zehirli gaz itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bertaraf edildi. Yangın sebebiyle tırın kupa kısmından geriye demir yığını kaldı. Otoyolun 2 şeridi trafiğe kapanırken, jandarma ekiplerince tek şeritten kontrollü geçişler sağlandı.
Jandarma ekipleri sürücü İ.N.'nin ifadesine başvururken, yangınla ilgili inceleme başlattı.
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde fosforik asit yüklü tırın kupa kısmı alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, çevreye yayılan zehirli gaz bertaraf edildi.
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