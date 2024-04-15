Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kaza: 2 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kaza: 2 Ölü, 3 Yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu\'nda Kaza: 2 Ölü, 3 Yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Anadolu Feneri mevkisinde lastiği patlayan hafif ticari araç, şarampole uçarak can pazarına neden oldu. Kazada aynı aileden 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Yaralı kadının annesinin öldüğünü öğrenmesi ve bebeğini kaybeden adamın çaresizce dizlerinin üstüne çökmesi yürekleri dağladı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

15.04.2024 10:16
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Kuzey Marmara Otoyolu Anadolu Feneri mevkisinde lastiği patlayan hafif ticari araç, yol kenarından çalılık alana girip 250 metre sürüklendikten sonra şarampole uçtu. Can pazarının yaşandığı kazada aynı aileden 1'i bebek olmak üzere 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Annesinin öldüğünü öğrenen yaralı kadının ambulansın içinde "annem" diye feryat etmesi, bebeğini kaybeden adamın ise çaresizce dizinin üstüne çöktüğü o anlar yürekleri dağladı.

Olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz Anadolu Feneri Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bayram ziyareti sonrasında Kocaeli'ne hafif ticari araçla dönüşe geçen Murat D. (29), eşi Büşra D. (27), baldızı B.A. (21), kayınvalidesi Ayşe Ateş (57) ve 3 yaşındaki bebeği D.D. ile yola koyuldu. Aracın şoförü Murat D., otoyolda seyrettiği esnada lastiği patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan araç, yol kenarından çalılık alana doğru yaklaşık 250 metre sürüklendi. Araç ardından takla atarak şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 50 metre derinliğe uçan araç devrilerek yan yattı.

Bayram dönüşü lastik patladı araç uçtu

Kaza sonucu çarpmanın etkisiyle camları kırılan araçta bulunan 3 yaşındaki kız çocuğu D.D., camdan fırlayarak ağır yaralandı. Kazada araç sürücü Murat D.(29) ile eşi Büşra D.(27) ve baldızı B.A.(21) vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartılarak yaralı olarak kurtuldu. Ancak yolcu koltuğunda oturan kayınvalide Ayşe Ateş (57), yan yatan aracın altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı bebeğe kalp masajı yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Anneanne ve 3 yaşındaki torunu öldü

Öte yandan annesinin öldüğü haberini alan kadını, kadın polis memuru elini tutarak ve sarılarak teselli etmeye çalıştı. Ambulansla bildirilen kadının "annem" diyerek feryat etmesi, eşinin ise dizlerinin üstüne çöküp çaresizce beklediği o anlar yürekleri dağladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastenelere kaldırılan Murat D., eşi Büşra D. ve baldızı B.A.'nın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Tüm bu yaşananlar ise İhlas Haber Ajansı (İHA) kameralarına yansıdı.

Anneanne ve torunu toprağa verildi

Diğer yandan aracın altında kalarak hayatını kaybeden Ayşe Ateş ise olay yeri inceleme polisi ve cumhuriyet savcının incelemesi sonrasında ambulansla hastane morguna kaldırıldı. Kadının ve torununun cenazesi Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Mimar Sinan Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında memleketi Samsun'da toprağa verildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Marmara, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kaza: 2 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika

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