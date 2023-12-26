 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Lastiği patlayan tır kanala uçtu - Son Dakika
Üye Girişi

Lastiği patlayan tır kanala uçtu

Düzce'de lastiği patlayan MDF yüklü tır, kanala uçarak devrildi.

Lastiği patlayan tır kanala uçtu
26.12.2023 - 02:50,
Abone Ol

Düzce'de lastiği patlayan MDF yüklü tır, kanala uçarak devrildi.

Kaza Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Şaban Toygar idaresindeki 41 B 1311 plakalı MDF yüklü tırın lastiği patladı. Lastik patlaması sebebi ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır orta refüje çarpmasının ardından yol kenarındaki kanala uçarak devrildi. Kazada sürücü araçtan çıkmasının ardından durumu polis ekiplerine bildirdi. Lastiğinin patladığını ve aracın savrulmaya başladığını belirten sürücü Şaban Toygar, " Kocaeli'den aldığım MDF'leri Bolu'ya götürüyordum. Aracın lastiği patlattı. Orta refüje çarptım. Daha sonra kanala uçtum" dedi.

Bölgede karayolları ve bölge trafik ekipleri önlem alırken tır sabah saatlerinde kaldırılacak. - DÜZCE

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Anadolu Otoyolu, Düzce, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Lastiği patlayan tır kanala uçtu - Son Dakika


00:48
510 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi 510 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
00:16
TBMM, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ni kabul etti TBMM, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ni kabul etti
23:45
Kassam savaşçısı, dibine kadar girdiği İsrail tankını havaya uçurdu Kassam savaşçısı, dibine kadar girdiği İsrail tankını havaya uçurdu
23:25
Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup etti Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup etti
23:20
Alzheimer hastası kadın, soba zannettiği buzdolabını ateşe vererek hayatını kaybetti Alzheimer hastası kadın, soba zannettiği buzdolabını ateşe vererek hayatını kaybetti
23:11
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Noel mesajına Hristiyanlardan tepki yağıyor İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Noel mesajına Hristiyanlardan tepki yağıyor
22:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye bildiri tepkisi: Terörü kınayamamak korkaklıktır Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye bildiri tepkisi: Terörü kınayamamak korkaklıktır
21:35
İran'dan Devrim Muhafızları'nın komutanını öldüren İsrail'e tehdit İran'dan Devrim Muhafızları'nın komutanını öldüren İsrail'e tehdit

Son Dakika
00:48 510 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
00:16 TBMM, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ni kabul etti
23:45 Kassam savaşçısı, dibine kadar girdiği İsrail tankını havaya uçurdu
23:25 Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup etti
23:20 Alzheimer hastası kadın, soba zannettiği buzdolabını ateşe vererek hayatını kaybetti
23:11 İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Noel mesajına Hristiyanlardan tepki yağıyor
22:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye bildiri tepkisi: Terörü kınayamamak korkaklıktır
21:35 İran'dan Devrim Muhafızları'nın komutanını öldüren İsrail'e tehdit
21:17 Bakan Koca, Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan askerlerimizin sağlık durumlarını aktardı
21:01 Gazeteci Can Ataklı'dan şehit babasına skandal sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 03:35:16. #1.13#
SON DAKİKA: Lastiği patlayan tır kanala uçtu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement