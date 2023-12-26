Lastiği patlayan tır kanala uçtu

Düzce'de lastiği patlayan MDF yüklü tır, kanala uçarak devrildi.

Kaza Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Şaban Toygar idaresindeki 41 B 1311 plakalı MDF yüklü tırın lastiği patladı. Lastik patlaması sebebi ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır orta refüje çarpmasının ardından yol kenarındaki kanala uçarak devrildi. Kazada sürücü araçtan çıkmasının ardından durumu polis ekiplerine bildirdi. Lastiğinin patladığını ve aracın savrulmaya başladığını belirten sürücü Şaban Toygar, " Kocaeli'den aldığım MDF'leri Bolu'ya götürüyordum. Aracın lastiği patlattı. Orta refüje çarptım. Daha sonra kanala uçtum" dedi.

Bölgede karayolları ve bölge trafik ekipleri önlem alırken tır sabah saatlerinde kaldırılacak. - DÜZCE