Lastik Yakan Sürücüye Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Lastik Yakan Sürücüye Ceza

Geniş Video İzle

Arnavutköy'de sokakta lastik yakan sürücüye 6 bin 223 TL ceza uygulandı.

19.12.2024 12:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sokak ortasında aracıyla lastik yaktı

Aracıyla lastik yakan sürücüye 6 bin 223TL trafik idari para cezası

İSTANBUL - Arnavutköy'de sokakta aracıyla lastik yakan sürücüye 6 bin 223TL trafik idari para cezası uygulandı. Lastik yakma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 07.12.2024 tarihinde Arnavutköy ilçesi İmrahor Caddesi 1338. sokakta trafiğin olağan akışına aykırı aracıyla lastik yakıp görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı. Polis ekipleri sosyal medyada paylaşılan görüntülere yönelik yaptığı denetimlerde 14 DR 421 plakalı araç sürücüsü E.D isimli şahıs olduğunu tespit etti. Sürücü E.D'ye, Görüşü engelleyecek süs aksesuar eşya kullanmak, yönetmelikte belirtilen diğer hususlara uymamak, yönetmelikte belirtilen esaslara aykırı ışık takmak, saygısızca araç kullanmak, maddelerinden olmak üzere sürücüye toplamda 6 bin 223TL trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü E.D'ye hakkında işlem yapılması için Yavuz Sultan Selim Polis Merkez Amirliğine teslim edildi.

Lastik Yakan Sürücüye Ceza
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Cep Telefonu, Arnavutköy, Politika, Güvenlik, İstanbul, Olaylar, 3-sayfa, trafik, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Lastik Yakan Sürücüye Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:36 Irak’a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar Irak'a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar
23:42 Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti’den kopmadım Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
22:52 Suriye’de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz
18:47 Suriye’de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
09:59 KYK yurdunda 6’ncı kattan atlayarak intihar etti KYK yurdunda 6'ncı kattan atlayarak intihar etti
09:57 Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı
09:51 Manchester United, Altay Bayındır’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay Bayındır'ın kalemini kırdı
09:47 Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya’ya doğru yola çıktı Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:41 İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 02:31:10. #1.11#
SON DAKİKA: Lastik Yakan Sürücüye Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.