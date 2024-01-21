Liberya bayraklı \'Peria\' isimli yakıt tankeri İstanbul Boğazı geçişi sırasında arızalandı

İstanbul Boğazı geçişi sırasında arızalanan yakıt tankeri kurtarıldı

İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı

İSTANBUL - İstanbul Boğazı geçişi sırasında arızalanan Liberya bayraklı Peria isimli yakıt tankeri Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı. İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı.

Rusya'dan İzmir'e giden Liberya bayraklı Peria isimli yakıt tankeri, İstanbul Boğazı geçişi sırasında arızalanmış ve Boğaz geçici olarak çift yönlü gemi trafiğine kapatılmıştı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü yakınlarında demir atan gemiye müdahale etmek için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı 3 römorkör, tankere müdahale etti. Ekiplerin bölgede çalışması sonucu arızası giderildi. Geçici olarak askıya alınan İstanbul Boğazı gemi trafiği, saat: 20.00'da güney-kuzey yönlü açıldı.