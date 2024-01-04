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Lice'de uyuşturucu operasyonu: 154 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Lice'de uyuşturucu operasyonu: 154 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yapılan operasyonda, 154 kilogram esrar ele geçirildi. Operasyon, bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı ortaya koymak amacıyla gerçekleştirildi. Operasyonda, 133 kilogram kubar esrar ve 21 kilogram toz esrar olmak üzere toplamda 154 kilogram esrar maddesi bulundu.

04.01.2024 - 13:59,
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Lice'de uyuşturucu operasyonu: 154 kilogram esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yapılan operasyonda 154 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla Lice Yünlüce Mahallesi kırsalında yapılan operasyon başarıyla tamamlandı.

Söz konusu operasyonda; satışa hazır hale getirilmiş 133 kilogram kubar esrar ve 21 kilogram toz esrar olmak üzere toplam 154 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Açıklamada, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin muhafaza altına alındığı belirtildi.

Lice\'de uyuşturucu operasyonu: 154 kilogram esrar ele geçirildi
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Lice'de uyuşturucu operasyonu: 154 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika


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