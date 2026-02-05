Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı

Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı
05.02.2026 22:33
Eskişehir'de bir lisede 11. sınıf öğrencisini 4 akranı dövdü. Aldığı darbelerle çenesi ve omuriliği kırılan öğrenci acil ameliyata alınırken, çenesine platin takıldı. Olaya ilişkin gözaltına alınan 18 yaşından küçük 4 kişi tutuklandı.

Eskişehir'de bir lisede meydana gelen korkunç akran zorbalığı kan dondurdu. 11. sınıf öğrencisi bir genç, 4 okul arkadaşı tarafından darp edildi.

Saldırı sonucu çenesi ve omuriliği kırılan talihsiz öğrenci, kaldırıldığı hastanede acil ameliyata alınarak çenesine platin takıldı.

Gazeteci Rojda Altıntaş'ın aktardığı habere göre, Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, saldırıyı gerçekleştiren ve yaşları 18'den küçük olan 4 şüpheli emniyet güçlerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen saldırganlar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir, 3. Sayfa, Güncel

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • carliitom@hotmail.com [email protected]:
    Diğer çocuklar ağır işte çalıştırsınlar,6 ay, Kazandıkları parada hastada çocuğa verilsin 80 5 Yanıtla
  • Ayhan Murat Ayhan Murat:
    eşref rüya kaldırılsın 69 2 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    okullarda zorbalık arttı ama kimse sesini çıkarmıyor. özel okullarda veli kaybetme korkusuna, devlet okulları da ise denetimsizlik yüzünden oluyor. aileler de başı boş bırakıp benim çocuğum yapmaz diye iyice ipin ucunu kaçırmış 41 0 Yanıtla
    Su19785507+ Su19785507+:
    dostum sana ekleme yapayım. üst yönetim velileri küstğrmemek için bir çok şeyi görmezden gelip tedbir almıyor 11 0
  • mert çelik mert çelik:
    Anne adaylari 8 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
