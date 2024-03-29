Boks ringi değil liseli kızların sokak dövüşü: Arkadaşları ayırmak yerine izledi
Kavgayı gören gençlerin, 'aşırı iyiydi, mükemmeldi" yorumu pes dedirtti
ANTALYA - Antalya'da liseli kızların sokak ortasında saç saça baş başa kavgaları, boks ringi müsabakalarını aratmadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere tepki yağarken, kavgayı izleyen bazı gençlerin 'mükemmeldi' yorumları da 'pes' dedirtti.
Sosyal medyada paylaşılan ve Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'nde çekildiği belirtilen görüntülerde, liseli kızlar henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı. Birbirlerinin saçlarını tutarak kavgayı sürdüren iki liseli kızın kavgasını, diğer arkadaşları da etrafında toplanıp izledi. Kavga, polis ekiplerinin gelmesiyle son buldu.
Görüntüler sosyal medyada birçok kişinin tepkisini çekerken, kavgayı izleyen diğer gençlerin, "aşırı iyiydi, mükemmeldi" gibi yorumları ise 'pes' dedirtti.
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