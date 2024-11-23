Lodosa Yenik Düşen Kamyonet, Evin Salonuna Girdi - Son Dakika
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Lodosa Yenik Düşen Kamyonet, Evin Salonuna Girdi

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Bursa'da şiddetli lodos nedeniyle kayarak dairenin salonuna giren kamyonet maddi hasara yol açtı.

23.11.2024 07:10
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Şiddetli lodosa yenik düşen kamyonet evin salonuna girdi

BURSA - Bursa'da şiddetli lodosa yenik düşen kamyonet, park halindeki otomobile çarptıktan sonra giriş katındaki dairenin salonuna girdi. Trajikomik kazada yaralanan olmazken, araçlarda ve evde maddi hasar oluştu.

Kaza, saat 01.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi 3. Erikli Sokak'ta meydana geldi. 12. Yiğit Sokak üzerinde park halinde olan 16 J 6456 plakalı kamyonet, şiddetli lodosa yenik düşerek kaymaya başladı. Kayan kamyonet önce park halinde bulunan 16 SNP 20 plakalı otomobile, daha sonra ise 16 CKM 04 plakalı minibüse çarptı.

Giriş katındaki dairenin salonuna girdi

Çarpmanın ve lodosun şiddetiyle kamyonet ile minibüs, 3. Erikli Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın korkuluklarını aşarak giriş katındaki dairenin salonuna girdi. Gürültü sesini duyan vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaşanan kazada can kaybı yaşanmazken, araçlarda ve evde maddi hasar oluştu.

Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Lodosa Yenik Düşen Kamyonet, Evin Salonuna Girdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Lodosa Yenik Düşen Kamyonet, Evin Salonuna Girdi - Son Dakika

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