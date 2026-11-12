Londra'da 2 İranlı, muhalif gazetecileri gözetledikleri için casusluktan mahkum oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Londra'da 2 İranlı, muhalif gazetecileri gözetledikleri için casusluktan mahkum oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Woolwich Kraliyet Mahkemesi, İran adına muhalif gazetecileri gözetledikleri gerekçesiyle yargılanan 3 İran vatandaşından 2'sine casusluk hükmü verdi. Üçüncü sanık beraat ederken savcılık, Ağustos 2024-Mart 2025'te Iran International çalışanlarının hedef alındığını açıkladı.

İngiltere'de yaşayan İranlı muhalif gazetecileri Tahran yönetimi adına gözetledikleri tespit edilen 2 İran vatandaşı casusluk suçundan mahkum edildi.

İngiltere'de İranlı muhalif gazetecileri casusluk amacıyla takip ettikleri gerekçesiyle yargılanan 3 İran vatandaşı hakkındaki davada mahkeme kararını açıkladı. Londra'daki Woolwich Kraliyet Mahkemesi, İngiltere Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında 41 yaşındaki Mostafa Sepahvand'ı iki ayrı suçtan, 46 yaşındaki Farhad Javadi Manesh'i ise bir suçtan suçlu buldu. Davadaki üçüncü sanık olan 57 yaşındaki Shapoor Qalehali Khani Noori ise hakkındaki tüm suçlamalardan beraat etti.

Savcılık makamları, sanıkların Ağustos 2024 ile Mart 2025 tarihleri arasında İran yönetimini eleştiren ve Farsça yayın yapan televizyon kanalı Iran International çalışanlarını hedef aldığını bildirdi. İddianamede, söz konusu gözetleme faaliyetlerinin İran'ın dış istihbarat servisi adına ve rejimi eleştiren gazetecilere yönelik muhtemel saldırılara zemin hazırlamak amacıyla yürütüldüğü vurgulandı.

İngiliz polisi ise bu davanın İran'ın İngiltere topraklarındaki istihbarat ve tehdit faaliyetlerinin arttığını açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

Kaynak: İHA
3. SayfaGüvenlikAğustosMahkumMahkumGüncelLondraMedyaDünyaİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Panodaki not bomba 10 Kasım’da Kur’an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci 200 milyon dolar kazandırıyor Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci! 200 milyon dolar kazandırıyor
Sedat Peker, Hacı Yakışıklı’nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı Sedat Peker, Hacı Yakışıklı'nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı
Afrika ülkesinde altın patlaması Üretim yüzde 49 arttı, kasaya milyarlar girdi Afrika ülkesinde altın patlaması! Üretim yüzde 49 arttı, kasaya milyarlar girdi
Şi Cinping: Tayvan’la birleşme mutlaka gerçekleşecek Şi Cinping: Tayvan'la birleşme mutlaka gerçekleşecek
Hacı Yakışıklı’nın TV100 programlarına son verildi Hacı Yakışıklı'nın TV100 programlarına son verildi
16:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan da dikkat çekmişti İşte Türkiye’nin boşanma haritası
Cumhurbaşkanı Erdoğan da dikkat çekmişti! İşte Türkiye'nin boşanma haritası
15:15
İnfial yaratan görüntü İşte o şehir magandalarına verilen ceza
İnfial yaratan görüntü! İşte o şehir magandalarına verilen ceza
15:13
AK Parti, GSS borçlarının silinmesini kapsayan kanun teklifini Meclis’e sundu
AK Parti, GSS borçlarının silinmesini kapsayan kanun teklifini Meclis'e sundu
15:03
Okulda bu da oldu Öğrenci kapıdaki polise saldırdı, havaya ateş açıldı
Okulda bu da oldu! Öğrenci kapıdaki polise saldırdı, havaya ateş açıldı
15:03
Eski korumasından Necmi Kadıoğlu’nu zora sokacak iddialar
Eski korumasından Necmi Kadıoğlu'nu zora sokacak iddialar
14:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emekli maaşlarıyla ilgili “Güçlü“ talimat
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili "Güçlü" talimat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 16:08:13. #.0.3#
SON DAKİKA: Londra'da 2 İranlı, muhalif gazetecileri gözetledikleri için casusluktan mahkum oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android