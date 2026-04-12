Londra'da Filistin Eylem Grubu Protesto! - Son Dakika
Londra'da Filistin Eylem Grubu Protesto!

Londra\'da Filistin Eylem Grubu Protesto!
12.04.2026 13:03
Londra'da yasaklı 'Filistin için Eylem' grubuna destek veren 523 kişi gözaltına alındı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da hükümet tarafından yasaklı grup ilan edilen "Palestine Action" (Filistin için Eylem) grubuna yönelik dün düzenlenen destek protestolarında gözaltına alınanların sayısı 523'e yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yüzlerce kişinin hükümet tarafından yasaklı grup olarak ilan edilen "Palestine Action" (Filistin için Eylem) grubuna yönelik dün düzenlediği destek gösterisinde gözaltı sayısı yükseldi. Londra polisinden yapılan açıklamaya göre başkentteki Trafalgar Meydanı'nda bir araya gelen kalabalığa yönelik polis müdahalesi sonucunda "yasaklı örgüte destek gösterme" suçlamasıyla gözaltına alınan protestocuların sayısı 523'e yükseldi. Polis, gözaltına alınan kişilerin yaşlarının 18 ila 87 arasında değiştiğini kaydetti.

Protesto, "Herkesin Günü" adı altında gerçekleştirilmişti

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sivillere yönelik saldırılarını protesto eden gruba destek için dün düzenlenen protestolarda göstericiler, "Soykırıma karşı duruyorum. Filistin için Eylem grubunu destekliyorum" sloganlarının yazılı olduğu pankartlar taşımıştı. Bazı göstericiler de protesto haklarını savunmaya yönelik ve ABD-İsrail karşıtı sloglanların yazılı olduğu dövizler açmıştı. İngiltere'deki yargı alanındaki haksızlıklarla mücadele eden "Defend Our Juries" (Jürilerimize Sahip Çıkalım) adlı aktivist grubun çağrısıyla "Herkesin Günü" adı altında düzenlenen protestolarda aktivistler, "Filistin için Eylem grubuna yönelik yasağa karşı amansız direniş göstermeyi" hedeflediklerini aktarmıştı.

Filistin için Eylem grubunun yasaklı örgüt ilan edilmesi

Filistin için Eylem grubu, İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıların ardından İngiltere'de gerçekleştirdiği eylemlerle adını duyurmuştu. Geçtiğimiz Haziran ayında Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin (RAF) Oxfordshire'daki Brize Norton Hava Üssü'ne giren grup üyeleri, Orta Doğu'daki operasyonlarda kullanıldığı gerekçesiyle 2 askeri uçağın motorlarına kırmızı boya püskürtmüştü.

Gelişmenin ardından harekete geçen İngiltere hükümeti, grubu 5 Temmuz itibarıyla yasaklı örgütler arasına almıştı. Filistin için Eylem grubuna üye olan veya destek verenlerin 14 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının önü açılırken, grubun adını taşıyan tişört giymenin ya da rozet takmanın 6 aya kadar hapisle sonuçlanabileceği kamuoyuna yansımıştı. - LONDRA

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Londra'da Filistin Eylem Grubu Protesto! - Son Dakika

