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LPG yüklü tanker tıra çarptı: Facianın eşiğinden dönüldü

SAMSUN - Samsun'da LPG yüklü tanker duran tıra çarptı, facianın eşiğinden dönüldü.

Kaza, Kavak ilçesi Çakallı mevkisi Samsun- Ankara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Faruk Çekinmiş idaresindeki 52 ST 772 plakalı tır seyir halindeyken arızalandı. Sürücü tırı yol kenarına çekti. O sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden Sinan Uysal idaresindeki 25 ST 444 plakalı LPG yüklü tanker, tıra çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.