Lübnan'da İsrail saldırılarında 6 ayda 4 bin 381 kişi öldü, sağlık sektörü çöktü - Son Dakika
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Lübnan'da İsrail saldırılarında 6 ayda 4 bin 381 kişi öldü, sağlık sektörü çöktü

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Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart-7 Eylül arasındaki saldırılarında 4 bin 381 kişinin öldüğünü, 12 bin 402 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırılarda 135 sağlık çalışanı hayatını kaybetti, 3 hastane hizmet dışı kalırken 17 hastane hasar gördü.

İsrail'in 2 Mart-7 Eylül tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 4 bin 381 kişi hayatını kaybederken, 12 bin 402 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın çeşitli bölgelerine yönelik saldırıları devam ediyor. Saldırılarda can ve mal kaybı yaşanırken, İsrail'in saldırıları bölgede gerilimi artırıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2 Mart-7 Eylül tarihleri arasında Lübnan'a düzenlenen İsrail saldırılarında 4 bin 381 kişi hayatını kaybederken, 12 bin 402 kişi yaralandı.

Bakanlık sağlık sektörüne yönelik 180 saldırının gerçekleştirildiğini bildirirken, saldırılarda 135 sağlık çalışanının öldüğü, 416 sağlık çalışanının ise yaralandığı aktarıldı. Ayrıca 40 sağlık merkezi ile 184 ambulans ve sağlık aracının zarar gördüğü, 17 hastanenin hasar aldığı ve 3 hastanenin hizmet dışı kaldığı ifade edildi.

Kaynak: İHA

Sağlık Bakanlığı, Orta Doğu, 3. Sayfa, Hastane, İsrail, Lübnan, Eylül, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Lübnan'da İsrail saldırılarında 6 ayda 4 bin 381 kişi öldü, sağlık sektörü çöktü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Lübnan'da İsrail saldırılarında 6 ayda 4 bin 381 kişi öldü, sağlık sektörü çöktü - Son Dakika
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