Lübnan'da UNIFIL Askerlerine Ateş Açıldı

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Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde devriye görevi icra eden askerlerin kimliği belirsiz kişilerle çatışmaya girdiği bildirildi.

Lübnan'ın güneyinde Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) askerlerine ateş açıldı. UNIFIL tarafından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Qallawiyah yakınlarında devriye görevi icra eden UNIFIL askerlerine kimliği belirsiz iki ya da üç kişi tarafından yaklaşık 30 el ateş edildiği ve UNIFIL askerlerinin saldırıya karşılık verdiği bildirildi. Çatışmada, ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edilen açıklamada, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Çatışma öncesi UNIFIL askerlerinin yol kenarında bir mühimmat zulası fark ettiği ve Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne bilgi verdiği aktarılan açıklamada, UNIFIL askerlerine devriye rotasında yolda bulunan enkazları kaldırmalarının ardından araçlarına döndükleri sırada ateş açıldığı ifade edildi. Açıklamada, "Barış Gücü mensupları asla hedef alınamaz. Onlara ateş açılması uluslararası hukukun ve 1701 sayılı kararın açık bir ihlalidir. Lübnanlı yetkililere, Lübnan topraklarında hassas ve önemli çalışmalar yürüten barış gücü askerlerinin emniyet ve güvenliğini sağlama sorumluluklarını hatırlatırız. Lübnanlı yetkililerden bu olayın tam ve eksiksiz bir şekilde soruşturulmasını ve faillerin adalet önüne çıkarılmasını talep ettik. Bu ve diğer zorluklara rağmen barış gücü askerleri tüm görev yerlerinde kalmaya ve 1701 sayılı kararın ihlallerini tarafsız bir şekilde izlemeye ve raporlamaya devam edecektir" denildi. - BEYRUT