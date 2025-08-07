Lüks yaşamıyla bilinen fenomenin aracında 103 kilo kaçak altın bulundu

Brezilya polisi, ülke tarihinin en büyük altın kaçakçılığı operasyonunu gerçekleştirdi. Lüks yaşam tarzıyla tanınan sosyal medya fenomeni Suzy Alencar'ın aracında tam 103 kilogram altın bulundu. Altınların güncel piyasa değerinin yaklaşık 11 milyon dolar olduğu açıklandı.

Suzy Alencar ve eşi Bruno Mendes de Jesus, polis tarafından kırmızı ışıkta durduruldu. Yapılan ilk aramada araçta bir miktar altın bulundu. Ancak polis, aracın torpido gözü ve diğer bölmelerine gizlenmiş çok sayıda külçe altın daha tespit etti.

Brezilya Federal Karayolu Polisi (PRF), bu operasyonun ülke tarihinde yapılan en büyük altın yakalaması olduğunu belirtti.

Operasyona katılan polis memuru Rodrigo Magno, "Araçta bazı bölümlerde oynama yapıldığını fark ettik. Bu da daha detaylı bir arama yapmamıza neden oldu," dedi.

Olay yerinde gözaltına alınan 30 yaşındaki Bruno, polise ifade vermeyi reddetti. Suzy Alencar ise kısa süreliğine gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Şu an için hakkında herhangi bir suçlama bulunmuyor.

Polis, ele geçirilen altınların kaynağını ve olası suç örgütü bağlantılarını araştırıyor.

Suzy Alencar, sosyal medyada annelik, moda ve günlük yaşam temalı videolar paylaşarak geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştı.

Bruno'nun avukatı Smiller Rodrigues de Carvalho ise yaptığı açıklamada, müvekkilinin sabıkasız olduğunu ve ailesinin tek geçim kaynağı olduğunu söyledi. Avukat, Bruno'nun madencilik sektöründe çalıştığını belirterek şunları ekledi:

"Brezilya'nın birçok bölgesinde madencilik yasal düzenlemelerden yoksun olsa da halk için temel geçim kaynağıdır. Suç sayılan şey, izin belgesi olmadan ve yasal yükümlülükler yerine getirilmeden yapılan madenciliktir. Müvekkilim herhangi bir suç örgütüyle ilişkili değildir."