Lunapark sonrası kaza: Baba ve oğul hayatını kaybetti

Antalya'da oğlunun isteği üzerine gittikleri lunaparktan çıktıktan sonra kaldırıma çıkan otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden baba ve oğlu, Burdur'da gözyaşları arasında toprağa verildi. Talihsiz baba oğuldan ise geriye kazadan saatler önce çekildikleri fotoğraf kaldı.

Dün gece saat 00.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, İzmir'de annesi ile birlikte yaşayan ve yaz tatilinde babası Yunus Tekerci'nin yanına gelen 8 yaşındaki Adem Efe Tekerci, babası ile birlikte vakit geçirmek için lunaparka gitti. Bir süre burada birlikte vakit geçirdikten sonra eve dönmek üzere yola çıkan ve kaldırımda yürümeye başlayan baba-oğula alt geçit çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybeden C.S.'nin kullandığı 34 GU 5081 plakalı otomobil çarptı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Adem Efe Tekerci'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan ve ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan baba Yunus Tekerci de doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü C.S. ise gözaltına alındı. Baba-oğulun cansız bedenleri Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan savcılık ve otopsi işlemlerinin ardından baba-oğulun cenazeleri yakınları tarafından teslim alındı. Yunus Tekerci'nin annesi Şerife Tekerci'nin "Yavrularımı kaybettim, yavrumun yavrusunu kaybettim. Yavruma mı yanayım, kuzuma mı yanayım. Paşam derdim severdim ben seni. Efem çık yavrum, babaannen seni bekler" diyerek gözyaşı döktü.

"Enkazdan sapasağlam çıkardım"

İzmir Sabiha Gökçen İlköğretim Okulu 2. sınıf öğrencisi Adem Efe Tekerci'nin ölüm haberini alan annesi Çağla Öz de oğlunu son kez görebilmek için İzmir'den Antalya'ya geldi. Oğlunu Hatay'da deprem enkazından sağ salim çıkardığını belirten anne Çağla Öz, "Ellerime bakın, çocuğumun kanı var şu an elimde. Ben oğlumu enkazdan sapasağlam çıkardım. Karneden sonra çocuğumu teslim ettim, 2 haftadır babasındaydı. Ben oğluma gözüm gibi bakıyordum. Sağlam gönderdiğim oğlumun cenazesini almaya geldim. Oğlumla birlikte ben de öldüm, benim de canımı aldılar. Onun için her şeyi yaptım ama onu koruyamadılar" dedi.

Yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumundan teslim alınan Yunus Tekerci ve oğlu Adem Efe Tekerci'nin cenazeleri, memleketleri Burdur'un Bucak ilçesindeki babaevine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından cenazeler Bucak Köle Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Yunus Tekerci ve oğlu Adem Efe Tekerci'den geriye ise kazadan saatler önce Antalya'da birlikte çekildikleri ve sosyal medya hesabında paylaştıkları son fotoğrafları kaldı. - BURDUR