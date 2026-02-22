Ukrayna'da üst üste iki patlama: 1 ölü, 24 yaralı - Son Dakika
Ukrayna'da üst üste iki patlama: 1 ölü, 24 yaralı

22.02.2026 11:48
Ukrayna'nın Lviv kentinde meydana gelen iki patlayıcı düzenek infilakında 23 yaşındaki bir polis memuru yaşamını yitirirken, 24 kişi de yaralandı. Olay, sokağa çıkma yasağı sırasında yaşanan bir mağaza soygunu ihbarı üzerine patlak verdi. Soruşturma sürüyor.

Ukrayna'nın batısındaki Lviv kentinde üst üste iki patlayıcı düzeneğin infilak etmesi sonucu bir polis memuru hayatını kaybederken, 24 kişi de yaralandı.

Ukrayna'nın batısındaki Lviv kentinde gece saatlerinde patlama sesleri duyuldu. Kentte üst üste iki patlayıcı düzeneğin infilak etmesi sonucu 23 yaşındaki kadın polis memuru hayatını kaybederken, 24 kişi de yaralandı. Ukrayna polisi, "El yapımı patlayıcı düzeneklerin infilak ettiği ön değerlendirme olarak tespit edilmiştir" açıklaması yaptı.

"Olay, mağaza soygunu ihbarı üzerine gerçekleşti"

Lviv Bölge Valisi Maksym Kozytskyi yaptığı açıklamada, "Olay, sokağa çıkma yasağı saatinde bir mağaza soygunu ihbarı üzerine gerçekleşti. İlk ekip olay yerine varır varmaz patlama meydana geldi. Ardından başka bir ekip geldiğinde ikinci bir patlama duyuldu. Ağır sonuçlara yol açan terör eylemiyle ilgili olarak soruşturma sürdürülmektedir. Sorumluları 12 yıla kadar hapis ve mal varlığına el konulması cezası bekliyor" dedi.

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu belirten Kozytskyi, "Doktorlar onları kurtarmak için ellerinden geleni yapıyor. Lviv bölgesi sakinleri, sizden daha da dikkatli olmanızı rica ediyorum. Şüpheli bir şey görürseniz yaklaşmayın, dokunmayın! Hemen polisi ve Acil Durumlar Servisi'ni arayın. Özel izin ve acil bir ihtiyaç olmadan sokağa çıkma yasağı saatlerinde dışarı çıkmayın. Hayatını kaybeden polisin yakınlarına içten taziyelerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadovyi ise olayı bir terör eylemi olarak nitelendirdi. - LVİV

Kaynak: İHA

Sokağa Çıkma Yasağı, Savaş ve Çatışma, Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Ukrayna, Polis, Terör, Lviv, Son Dakika

