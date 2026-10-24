Macron, Paris yakınlarındaki saldırının terör ve ırkçı saldırı olduğunu duyurdu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün Paris yakınlarında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı silahlı saldırının "terör eylemi ve ırkçı bir saldırı" olduğunu duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün Ile-de-France bölgesine bağlı Yvelines'ta bulunan Trappes ve La Verriere'de 1 kişinin sokakta araçtan ateş açarak 1 kişiyi öldürdüğü, 5 kişiyi de yaralandığı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Macron, "Bu gece, Trappes ve La Verriere'i vuran terör saldırısının ardından ülke yas tutuyor. Irkçı niteliği kanıtlanmış olan ve ülkemiz için bir dönüm noktası teşkil eden son derece ciddi bir olayla karşı karşıyayız. Pengo Bossio Wangi hayatını kaybetti. 5 kişi daha kritik durumda, aralarında hayati tehlikesi bulunan küçük bir kız çocuğu da var. Düşüncelerimiz onlarla ve aileleriyle birlikte. Onlara tüm ulusun desteğini, sevgisini ve dayanışmasını borçluyuz. Bugün yaşananlar bizi harekete geçmeye zorluyor. Irkçılığın her türlüsüne karşı mücadeleye devam etme konusunda kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Macron Yvelines bölgesini ziyaret ettikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada ise, "Bugün yaşananlar, bir dönüm noktasıdır. Çünkü ilk defa, ten rengi veya dinleri nedeniyle yurttaşlarımızı, çocuklarımızı öldürmeyi planlayan bir terör eylemiyle karşı karşıyayız" dedi. Macron saldırının "terörist, ırkçı bir saldırı" olduğunu vurguladı.

"Kız çocuğunu 8 mermi isabet etti"

BFM televizyonu, yaralanan kız çocuğunun 8 kurşunla vurulduğunu ve durumunun ciddi olduğunu aktardı. Anne ve babası Faslı olan Trappes Belediye Başkanı Ali Rabeh de saldırının "ırkçı" ve "İslamofobik" olduğunu belirterek, "Bugün hedef alınan kişiler annem, kardeşlerim de olabilirdi" dedi. Rabeh, bu tür eylemleri gerçekleştirebilecek kişileri ideolojik olarak silahlandıran söylemlerin topluca kınanması çağrısında bulundu. Rabeh, saıdrıya uğrayanlardan 2'sinin Afrika ve Kuzey Afrika kökenli olduğunu belirtti.

La Verriere Belediye Başkanı Nicolas Dainville ise saldırganın "Avrupalı tipte" olduğunu söyledi.

Fransız medyası da saldırganın özellikle göçmen kökenli insanları hedef aldığının düşünüldüğünü aktardı.

Saldırgan yakalanmıştı

Dün silahlı saldırgan, bir benzin istasyonuna, sağlık merkezine ve oyun parkına otomatik silahla ateş açmıştı. Yetkililer, 39 yaşındaki saldırgan Kevin T.'nin yakalanarak gözaltına alındığını açıklamıştı.

Ayrıca saldırı, geçtiğimiz cumartesi günü ülke çapında düzenlenen protestoların şiddete dönüşmesinin ve bugün yapılacak gösterilerin öncesinde ülkenin özellikle gergin bir dönemde geldi.