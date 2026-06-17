Mengen'de maden göçüğü: Yangın cenaze çalışmasını durdurdu - Son Dakika
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Mengen'de maden göçüğü: Yangın cenaze çalışmasını durdurdu

Mengen\'de maden göçüğü: Yangın cenaze çalışmasını durdurdu
17.06.2026 14:09  Güncelleme: 14:11
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Bolu'nun Mengen ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti. Cenaze çıkarma çalışmaları sırasında çıkan yangın nedeniyle çalışmalara ara verildi, duman tahliyesinin ardından yeniden başlanacak.

Bolu'nun Mengen ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçinin cenazesini çıkarma çalışmalarına, ocakta çıkan yangın sebebiyle zorunlu ara verildi. Ekipler duman tahliyesinin ardından çalışmalara yeniden başlayacak.

Olay, sabah saatlerinde Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde faaliyet gösteren Yanar Elmas Madencilik firmasına ait maden ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, maden ocağında işçilerin çalışması esnasında henüz bilinmeyen bir nedenle göçük oluştu. Göçükte maden işçisi Muhammet Özkul toprak altında kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde, göçük altında kalan Özkul'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekiplerin, hayatını kaybeden işçinin cenazesini bulunduğu yerden çıkarmak için yürüttüğü çalışmalar esnasında maden ocağında yangın çıktı. Yangının neden olduğu yoğun duman yüzünden çalışmalara zorunlu olarak ara verildi. İtfaiye ve arama kurtarma ekipleri tarafından ocaktaki dumanın tahliyesi için hızla işlem başlatılırken, bölgeye Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı uzman tahlisiye ekipleri de yönlendirildi.

Maden ocağındaki dumanın tamamen temizlenmesinin ardından, TTK tahlisiye ekiplerinin de katılımıyla Muhammet Özkul'un cansız bedenini göçük altından çıkarmak için çalışmaların kaldığı yerden devam edeceği öğrenildi. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Mengen'de maden göçüğü: Yangın cenaze çalışmasını durdurdu - Son Dakika

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