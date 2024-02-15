Madımak Oteli davası zamanaşımı itirazlarıyla ertelendi - Son Dakika
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Madımak Oteli davası zamanaşımı itirazlarıyla ertelendi

Madımak Oteli davası zamanaşımı itirazlarıyla ertelendi

Anayasa Mahkemesi, Madımak Oteli'nde hayatını kaybedenlerin yakınlarının bireysel başvurusunda zamanaşımı itirazlarıyla ilgili ek rapor alınmasına karar vererek görüşmeyi erteledi. Hayatını kaybedenlerin avukatları, adli sürecin eksik yürütülmesi nedeniyle yaşam hakkının ve toplantı ve gösteri yürüyüşü haklarının ihlal edildiğini öne sürmüştü. Anayasa Mahkemesi, dosyayla ilgili ek rapor alınmasına karar vererek görüşmeyi erteledi.

15.02.2024 12:23
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Anayasa Mahkemesi Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te yakılan Madımak Oteli'nde hayatını kaybedenlerin yakınları bireysel başvurusunda, 'zamanaşımı' itirazlarıyla ilgili ek rapor alınmasına karar vererek görüşmeyi erteledi.

Madımak Oteli'ndeki olaylarda hayatını kaybedenlerin avukatları, 2014'te mahkemeye bireysel başvuruda bulunarak, Sivas'ta yaşanan olaylar üzerine başlatılan adli sürecin eksik yürütülmemesi nedeniyle yaşam hakkının ve toplantı ve gösteri yürüyüşü haklarının ihlal edildiğini öne sürmüştü.

Başvuruda, yargılama sürecinin etkili yapılmadığı ve adil yargılamaya ilişkin hükümlerin ihlal edildiği, söz konusu eylemin insanlığa karşı suç kapsamında değerlendirilmesi ve bu sebeple zamanaşımına uğramaması gerektiği belirtilmişti.

Yakınlarının başvurularını bugünkü Genel Kurul gündeminde görüşen Anayasa Mahkemesi, dosyayla ilgili ek rapor alınmasına karar vererek görüşmeyi erteledi.

Olayın geçmişi

Ankara 1.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında cumhuriyet savcısı, 30 yıllık zaman aşımı süresinin 2 Temmuz 2023'de dolduğunu ifade ederek, davanın düşürülmesini istemişti. Gerçekleştirilen müzakerenin ardından kararı açıklayan mahkeme, TCK'da zaman aşımına ilişkin hükümleri dikkate alarak, kamu davasının ayrı ayrı düşmesi yönünde karar verildiğini açıklamıştı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Madımak Oteli davası zamanaşımı itirazlarıyla ertelendi - Son Dakika

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