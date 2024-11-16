Mado Kafe'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mado Kafe'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Geniş Video İzle

Ankara'da Mado Kafe'de alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

16.11.2024 09:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mado Kafe'de bir kişinin vurulma anına ait görüntüler ortaya çıktı

ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde Mado kafede alacak verecek meselesi sebebiyle çıkan ve 1 kişinin yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün öğlen saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesi Bilkent Center'da bulunan Mado Kafe'de meydana geldi. S.Y ve N.A. bir kafede buluştu. S.Y. ve N.A. alacak verecek meselesi yüzünden masada tartıştıkları esnada arka masada oturan N.A'nın kuzeni M.Y.A., silahla S.Y.'yi vurarak olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan S.Y'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri olayın ardından kaçan şahısları olayda kullanılan silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Öte yandan kavga anının ise güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Mado Kafe\'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı
Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Çankaya, Ankara, Kavga, Olay, Mado, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mado Kafe'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:18 Bakan Tekin’in tartışılan pozu Meclis gündeminde Bakan Tekin'in tartışılan pozu Meclis gündeminde
08:46 Tarihi maçı kazanan Jake Paul’dan maça damga vuran hareket Tarihi maçı kazanan Jake Paul'dan maça damga vuran hareket
08:34 Jake Paul, 8 raundluk maçta Mike Tyson’a karşı galip geldi Jake Paul, 8 raundluk maçta Mike Tyson'a karşı galip geldi
07:23 Uzaylılarla tanıştığını söyleyen Yusuf Güney: Anlatsam başım farklı bir tehlikeye girer Uzaylılarla tanıştığını söyleyen Yusuf Güney: Anlatsam başım farklı bir tehlikeye girer
07:04 Meteoroloji’den 8 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji'den 8 ile sarı kodlu uyarı
11:51 TUSAŞ Genel Müdürü açıkladı: HÜRJET’e okyanus aşırı ülkelerden talep TUSAŞ Genel Müdürü açıkladı: HÜRJET'e okyanus aşırı ülkelerden talep
11:34 İzmir’deki elektrik akımı faciasında ara karar açıklandı İzmir'deki elektrik akımı faciasında ara karar açıklandı
11:34 A Milli Takım kadrosunda bir değişiklik daha A Milli Takım kadrosunda bir değişiklik daha
11:28 Jake Paul ve Mike Tyson dakikalar içerisinde çuvalla para kazanacak Jake Paul ve Mike Tyson dakikalar içerisinde çuvalla para kazanacak
11:23 Altın fiyatları bu kez düşüşte rekor kırıyor Altın fiyatları bu kez düşüşte rekor kırıyor
11:20 Yeni imajını gören herkes Aliyev’in sorusuna gönderme yaptı: Ne oldu Paşinyan Yeni imajını gören herkes Aliyev'in sorusuna gönderme yaptı: Ne oldu Paşinyan?
11:11 Türkiye’de son 54 yılın en sıcak yaz mevsimi yaşandı Türkiye'de son 54 yılın en sıcak yaz mevsimi yaşandı
11:01 Askerden izne gelen oğlunu yatağında ölü buldu Askerden izne gelen oğlunu yatağında ölü buldu
10:49 Malatya’da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2024 09:44:02. #1.11#
SON DAKİKA: Mado Kafe'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.