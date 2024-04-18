Magandalar balkonda asılı bulunan sepeti nişangah olarak kullanmış - Son Dakika
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Magandalar balkonda asılı bulunan sepeti nişangah olarak kullanmış

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Rize'de çamaşır asmak için balkona çıkan bir vatandaş, sepetindeki deliği ve yerde bulunan mermi çekirdeğini fark edince şoke oldu. Olayın ardından polise haber veren vatandaş, insanların daha duyarlı olması gerektiğine vurgu yaptı.

18.04.2024 10:53
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Magandalar balkonda asılı bulunan sepeti nişangah olarak kullanmış

RİZE - Rize'de çamaşır asmak için balkona çıkan vatandaş, sepetindeki deliği ve yerde bulunan mermi çekirdeğini görünce şoke oldu.

Rize'de Yeniköy Mahallesi Papatya Caddesinde 6 katlı binanın en üst katında yaşayan Burçin Öksüz, çamaşırlarını asmak için balkona çıktı. Marketten alışveriş için balkonundan sarkıttığı sepetin kırık olduğunu fark eden Öksüz, sonrasında 2,5 yaşındaki kızı Özge'nin yerden mermi çekirdeğini aldığını görünce şoke oldu. Öksüz, olayın ardından hemen polise haber verdi. Öksüz yaşadığı olayın ardından yapılan eğlencelerde havaya sıkılan mermilerden ötürü can kayıplarının yaşanmaması için vatandaşların daha duyarlı olması gerektiğine vurgu yaptı.

Yaşadığı olayı anlatan Burçin Öksüz, vatandaşların eğlencelerde daha duyarlı olmaları gerektiğini ifade ederek "Çamaşırları balkona asmak için içeriden geldim. O sırada aşağıya doğru saldığım sepetim vardı. Onun parçalarını yerde buldum. Rüzgardan yere düşüp kırılmış zannettim. Kızım Özge, yerde bir şey buldu. O alıyordu dokunmasın diye ben aldım. Sonra dikkatimi çekti. Sepete bakmamla çift taraflı mermi deliği gördüm. Bir taraftan girmiş diğer taraftan çıkmış. Korktum, panikledim çocuğu içeriye götürdüm. Çok korktum. Yüksek bir yerde oturuyorum. Ben kızımla balkona çıkıyorum. Balkonun demirlikleri de boşluk var. Benim kız çocuğum buralarda geziyor. Yaz geldi, biz balkonda oturacağız. Şu an ben bu korkuyla balkonda oturamam. İnsanlar düğün yapacak, eğlenecek diye onların düğünü benim cenazem olmamalı. Bu konuda insanları duyarlılığa davet ediyorum. Gündüzleri sabah erkenden köye gidiyorum. Köyde gübre işlerimi hallediyorum. Burası atış poligonu değil. Burada resmen benim kovamı hedef almışlar. Böyle bir durum asla yaşanmamalı. Benim evimde 2 buçuk yaşında kız çocuğum var. Ne zaman atıldığını bilmiyorum. Çocuk kovanı görünce ondan önce ben aldım" şeklinde konuştu.

Magandalar balkonda asılı bulunan sepeti nişangah olarak kullanmış
Kaynak: İHA

Rize, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Magandalar balkonda asılı bulunan sepeti nişangah olarak kullanmış - Son Dakika

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