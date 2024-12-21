Magdeburg\'da Noel Pazarı Saldırısı: 5 Ölü, 205 Yaralı

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Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarına araçla gerçekleştirilen saldırıda ölü sayısı 5'e, yaralı sayısı 205'e yükseldi. Suudi Arabistanlı saldırganın, İslam karşıtı, aşırı sağcı ve Siyonizm destekçisi olduğu tespit edildi.

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletine bağlı Magdeburg kentinde bir aracın Noel pazarındaki kalabalığa daldığı saldırıda bilanço ağırlaşıyor. Eyalet Başbakanı Reiner Haseloff gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırıda can kaybının 5'e, yaralı sayısının 205'e yükseldiğini ifade etti. Haseloff, olay yerini işaret ederek, "Bu gerçekten korkunç bir anma mekanı olacak. Böyle bir şeyin Almanya'da yaşanabilmesi akılalmaz bir şey" diye konuştu. Acil servislere müdahaleleri için teşekkür ederek hastanelerin "olağanüstü bir iş" çıkardığını söyleyen Haseloff, "Daha fazla can kaybı olmamasını umuyoruz" dedi. Haseloff önümüzdeki günlerde güvenlik konusunda görüşmeler yapılacağını, ancak bugün "yas" tutuklarını belirtti.

Almanya Başbakanı Scholz olay yerinde

Almanya Başbakanı Olaf Scholz saldırının gerçekleştirildiği Noel pazarını ziyaret etti. Başbakan Scholz gazetecilere yaptığı açıklamada, "Normalde bir Noel pazarı çok huzurlu ve neşeli bir yerdir. Böyle bir yerde bu kadar çok insanın böyle bir vahşetle yaralanması ve öldürülmesi korkunç bir trajedi" ifadelerini kullandı. Ağır yaralıların sağlık durumlarının endişe verici olduğunu söyleyen Scholz, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz" dedi. Scholz, Almanya'nın saldırıdan etkilenenlere, mağdurlara yardım edenler de dahil olmak üzere destek sağlayacağını söyledi.

Gözaltına alınan saldırgana değinen Scholz, "Olanları büyük bir titizlikle ayrıntılı bir şekilde araştırmamız önemli. Birlik olmamız önemli. Nefret tohumları ekmek isteyenlere fırsat vermemeliyiz" şeklinde konuştu. Scholz, Magdeburg'la dayanışma gösteren dünya çapındaki insanlara teşekkür ederek, "Almanya'nın yalnız olmadığını duymak çok güzel" dedi. Scholz, yaralılar ve hayatını kaybedenlerin aileleriyle dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

Saldırgan İslam karşıtı ve Siyonizm destekçisi

Almanya'yı sarsan olayın ardından saldırganın 2006 yılından bu yana Almanya'da yaşayan Suudi Arabistan doğumlu 50 yaşındaki doktor Talib A. olduğu tespit edildi. Alman medyasındaki haberlerde, saldırganın İslam karşıtı, Siyonizm destekçisi ve aşırı sağcı olduğu belirtildi. Der Spiegel, saldırganın aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif (AfD) partisini desteklediğini, FAZ gazetesi ise saldırganla 2019'da yaptığı röportajda kendisini "İslam karşıtı aktivist" olarak tanımladığını aktardı. Bild gazetesi ise saldırganın sosyal medya hesabındaki paylaşımlarına yer verdi. Saldırganın aylar önce Arapça yaptığı paylaşımda, "Sizi temin ederim ki Almanya savaş istiyorsa bunu yapacağız. Almanya bizi öldürmek isterse onları katlederiz, ölürüz ya da gururla hapse gireriz. Bütün barışçıl yolları tükettiğimiz için polisin, devletin güvenliğinin, savcılığın, yargının ve İçişleri Bakanlığı'nın suçlarıyla daha çok karşılaştık. Barışın onlara hiçbir faydası yok" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Saldırganın Alman yetkililerin Suudi mültecilere yönelik komplo kurduğunu iddia ettiği, hatta Almanya'yı "ülkenin İslamlaşmasına katkı sağlamakla suçladığı" kaydedildi. Saldırganın ayrıca Türkiye topraklarının bir kısmını da içeren sözde "büyük İsrail haritası"nı paylaştığına da dikkat çekildi. Saldırganın Suudi Arabistanlıların, özellikle de kadınların ülkeden kaçmalarına yardımcı olmak için çalıştığı ifade edildi.

"Suudi Arabistan, Almanya'yı daha önce uyardı" iddiası

İngiliz Reuters haber ajansı ise Suudi Arabistan yönetiminin daha önce Alman yetkilileri, saldırgan ve saldırganın aşırıcı görüşleri konusunda uyardığını belirtti.

Yaralılar arasında 2 Türk var

Dışişleri Bakanlığı Destek Merkezinden yapılan açıklamada, saldırıda yaralananlar arasında 2 Türk vatandaşının bulunduğu ifade edildi. Açıklamada, "Almanya'nın Magdeburg kentindeki bir Noel pazarında dün yaşanan elim saldırıda, iki vatandaşımızın da yaralandığı öğrenilmiştir. Vatandaşlarımızın hastanede tedavileri devam etmekte olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Durumları Hannover Başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmektedir" denildi. - MAGDEBURG