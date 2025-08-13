Mağlubiyet sonrası 81 yaşındaki antrenör 18 yaşındaki oyuncunun saçını çekti

New York'ta düzenlenen bir şampiyona maçında, antrenörünün öfkeyle saçını çektiği lise basketbolcusu Hailey Monroe, hem darp hem de zorbalık iddiasıyla dava açtı.

81 yaşındaki Jim Zullo, Northville Lisesi kız basketbol takımının baş antrenörüydü. Takımının şampiyona kaybının hemen ardından, kameraların önünde Monroe'nun saçını çekmesiyle öfke patlaması yaşadı ve Mart ayında görevden alındı.

Monroe, Zullo ve Northville Merkezi Okul Bölgesi'ne karşı açtığı davada, antrenörün sadece maç sırasında agresif davranmadığını, okulun farkında olduğu uzun süreli kötü muamele geçmişinin de bulunduğunu öne sürdü. Belgeler, olayın sosyal medyada viral olduğunu ve milyonlarca kez izlendiğini gösteriyor.

Davaya göre Zullo, 21 Mart'ta gerçekleşen maçta öfkeye kapılarak Monroe'ya bağırdı ve şaşkın takım arkadaşları ile seyirciler önünde saçını çekti. Dava, bunun tek seferlik bir olay olmadığını, Zullo'nun genç oyunculara karşı hem fiziksel hem psikolojik kötü muamele geçmişi bulunduğunu iddia ediyor.

Okul yönetimi ise Zullo'nun bu agresif davranışlarından haberdar olmasına rağmen, öğrencileri korumak için yeterli önlem almadığı suçlamasıyla karşı karşıya.

Monroe'nun avukatları, Mart saldırısının yol açtığı "yaralanmalar, masraflar ve zararlar" için tazminat talep ediyor. Ayrıca olayın, okulun ihmali nedeniyle daha da ciddi boyut kazandığını vurguluyorlar.

Videoda, o dönemde 17–18 yaşında olan Monroe'nun korku ve şaşkınlık içinde olduğu, başka bir oyuncu olan Zullo'nun yeğeni Ahmya Tompkins'in Monroe'yu korumak için araya girdiği görülüyor.

Olayın ardından Zullo, ikinci derece taciz suçlamasıyla mahkemeye çağrıldı, suçunu kabul ederek 120 dolarlık para cezası ödedi ve Monroe ile herhangi bir teması engelleyen bir yıllık koruma emri aldı.