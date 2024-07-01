Mahir öğretmen cinayetinde 8 tutuklama - Son Dakika
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Mahir öğretmen cinayetinde 8 tutuklama

Kocaeli'de lise müdür yardımcısı Mahir Çoğaç'ın otomobilinde silahla vurularak öldürülmesine ilişkin yakalanan şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

01.07.2024 18:47
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Mahir öğretmen cinayetinde 8 tutuklama

KOCAELİ - Kocaeli'de lise müdür yardımcısı Mahir Çoğaç'ın otomobilinde silahla vurularak öldürülmesine ilişkin yakalanan şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 26 Haziran Çarşamba günü saat 09.00 sıralarında Çayırova Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Evinden çıkan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç, bindiği otomobilinde emniyet kemerini taktığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Otomobilin yanına yaklaşan zanlı, tabanca ile Çoğaç'ı başından vurdu. Kanlar içinde kalan Çoğaç hayatını kaybetti, zanlı ise olay yerinden koşarak uzaklaştı.

Katil yakalandı

Olaya ilişkin başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro dedektifleri, katilin ve olaya karıştığı düşünülen şüphelilerin peşine düştü. Çoğaç'ı vuran şüphelinin 17 yaşındaki D.G. olduğu tespit edildi. Polis, D.G'nin de aralarında bulunduğu 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin Kocaeli, İstanbul ve Adana'da düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

Şüpheliler D.G. ve T.Ö. (33), emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi.

İfadeleri tamamlanan 11 şüpheliden 8'i tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Kocaeli, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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