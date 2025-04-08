Mahir Polat ile ilgili yeni karar! 24 saat gözlem altında kalacak - Son Dakika
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Mahir Polat ile ilgili yeni karar! 24 saat gözlem altında kalacak

Mahir Polat ile ilgili yeni karar! 24 saat gözlem altında kalacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Adli Tıp Kurumu'nun talebi üzerine yeniden hastaneye sevk edildi. Polat'ın tam teşekküllü bir hastanede 24 saat boyunca gözlem altında kalacağı öğrenildi.

08.04.2025 15:17
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan 'yolsuzluk' operasyonu sonrası Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Adli Tıp Kurumu'nun talebi üzerine yeniden hastaneye sevk edildi.

BAZI TAHLİL VE TETKİKLERİN YAPILMASI İSTENDİ

Adli Tıp, hipertansiyon hastası olduğu belirtilen Mahir Polat için yeni tahlil ve tetkikler istedi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği müzekkereyle Polat'ın dosyada eksik görülen bazı tahlil ve tetkiklerinin yapılması talep edildi.

24 SAAT BOYUNCA GÖZLEM ALTINDA TUTULACAK

Tahlilleri yapılacak olan Mahir Polat, tam teşekküllü bir hastanede 24 saat boyunca gözlem altında tutulacak.

TAHLİL SONUÇLARINA GÖRE KARAR VERİLECEK

Adli Tıp'ın Polat hakkında istenen tahlil ve tetkikler doğrultusunda karar vereceği öğrenildi.

Öte yandan tansiyonu 24-11'e kadar yükseldiği belirtilen ve üç kere hastaneye kaldırılan Polat, geçtiğimiz günlerde Adli Tıp'a sevk edilmiş, ancak yeniden cezaevine gönderilmişti.

Mahir Polat, Adli Tıp, Gündem, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mahir Polat ile ilgili yeni karar! 24 saat gözlem altında kalacak - Son Dakika

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