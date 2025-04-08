İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan 'yolsuzluk' operasyonu sonrası Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Adli Tıp Kurumu'nun talebi üzerine yeniden hastaneye sevk edildi.
Adli Tıp, hipertansiyon hastası olduğu belirtilen Mahir Polat için yeni tahlil ve tetkikler istedi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği müzekkereyle Polat'ın dosyada eksik görülen bazı tahlil ve tetkiklerinin yapılması talep edildi.
Tahlilleri yapılacak olan Mahir Polat, tam teşekküllü bir hastanede 24 saat boyunca gözlem altında tutulacak.
Adli Tıp'ın Polat hakkında istenen tahlil ve tetkikler doğrultusunda karar vereceği öğrenildi.
Öte yandan tansiyonu 24-11'e kadar yükseldiği belirtilen ve üç kere hastaneye kaldırılan Polat, geçtiğimiz günlerde Adli Tıp'a sevk edilmiş, ancak yeniden cezaevine gönderilmişti.
Son Dakika › 3.Sayfa › Mahir Polat ile ilgili yeni karar! 24 saat gözlem altında kalacak - Son Dakika
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