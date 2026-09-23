Mahkeme, Antalya\'daki seçim broşürü kavgasında Sinan E.\'ye 16 yıl 8 ay hapis verdi

Antalya'da seçim broşürü nedeniyle çıkan kavgada bir kişinin ölümü, kardeşinin yaralanmasına ilişkin davada Sinan E.'ye 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Maktulün babası Bekir Çoban, tehdit suçundan yargılanan oğlunun da cezalandırılmasını talep ederken, "Üçü de benim gözümde suçlu; biri çağırdı, biri götürdü, biri ateş etti" dedi. Çoban'ın cezalandırılmasını istediği diğer oğlu Burak Devran Ç. ise beraat etti.

Olay, 21 Mart 2024'te Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi 1830'uncu Sokak'taki şarküteride meydana geldi. CHP'nin seçim otobüsünden inen kişiler iş yerine broşür bıraktı. İş yeri sahibi Sinan E., broşür bırakanlardan dükkandan çıkmalarını istedi. Bunun üzerine içeride bulunan Ahmet B. ile Sinan E. arasında tartışma çıktı.

Tek kurşun iki kardeşe isabet etti

Ahmet B.'nin yeğenleri Haktan Faik Çoban (21) ile Burak Devran Ç.'nin de dahil olduğu tartışma kavgaya dönüştü. Arbede sırasında Sinan E., çekmecedeki tabancasını çıkarıp tek el ateş etti. Haktan Faik Çoban'ın karnından girip çıkan mermi, kardeşi Burak Devran Ç.'nin de karnına isabet etti.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, Sinan E.'yi tabancayla birlikte gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Sağlık görevlileri, durumu ağır olan Haktan Faik Çoban'ı sedyeye aldı. Burak Devran Ç. ise ambulansın yolcu koltuğunda yakındaki özel hastaneye götürüldü. Haktan Faik Çoban, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında Ahmet B. ile Sinan E.'nin tartıştığı, Ahmet B.'nin eline aldığı ürünleri dükkanın içine fırlattığı ve Sinan E.'nin Ahmet B.'ye tokat attığı görüldü. Kavganın dışarıya taşınmasının ardından Ahmet B.'nin iki yeğeniyle birlikte iş yerine geldiği, Sinan E.'nin darbedildiği ve sonrasında tabancasıyla tek el ateş ettiği de kayıtlarda yer aldı.

İki kişi tutuklandı

Olayın ardından Sinan E. kasten öldürme, Ahmet B. ise yaralama suçundan tutuklandı. Ahmet B., tutuklanmasından 4 ay sonra tahliye edildi. Kavganın yaşandığı iş yerine olay gecesi pompalı tüfekle de ateş edildi. Saat 02.30 sıralarında yüzünü kapatarak dükkanın önüne gelen bir kişi, pompalı tüfekle 3-4 el ateş edip kaçtı. Güvenlik kamerasının kaydettiği saldırının ardından polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Baba, yaralanan oğlunun da cezalandırılmasını istedi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca Sinan E., hakkında kasten yaralama, kasten öldürme, ruhsatsız ateşli silah ve mermi satın alma, taşıma veya bulundurma, Ahmet B. hakkında tehdit ve yaralama, Burak Devran Ç. hakkında ise tehdit suçlarından dava açıldı. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına Haktan Faik Çoban'ın ailesi, sanıklar, taraf avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşmada söz alan Haktan Faik Çoban'ın babası Bekir Çoban, sanıklar arasında bulunan diğer oğlu Burak Devran Ç.'nin de cezalandırılmasını istedi. Çoban, "Oğlum öleli 2 yıl 6 ay 2 gün oldu. Haktan, annesiyle boşandığımızda 11 yaşındaydı. Özünde çok duygusal, merhametli bir kişiliği vardı. Kalbimi hiç kırmadı. 20 yaşında Ağrı'da askerlik yaptı, Ekim 2023'te askerden döndü. Askerden sonra yanıma geldi, bir müddet çalışmak istemediğini söyledi. Ona para desteğinde bulundum. Zamanla para talebi arttı. Bu süreçte arkadaş ortamında uyuşturucuya bulaşmış. Olaydan bir hafta önce 'Bağımlı oldum, içmezsem duramıyorum, beni kurtar' dedi. AMATEM'den randevu aldım. Olaydan bir gün önce randevu verdiler, kan ve idrar tahlili verdik. ASAT'a iş başvurusunda bulunduk. Bana 'Senden bir isteğim daha olacak, onu daha sonra isteyeceğim' dedi. 21 Mart'ta, olayın olduğu gün hastaneden aradılar. 'Yüksek derecede bağımlı, tedavi olması gerek' dediler; onlara olayı anlattım. Bir gün sonra ASAT'ta işe alındığını öğrendik. Oğlum yaşasa 23 buçuk yaşında olacaktı. Tedavi görecekti, işi olacaktı, belki bir yuvası olacaktı. Siyasetleri yüzünden oğlumu hayattan kopardılar. Adam olsunlar da yaptıkları suçun cezasını üstlensinler, bizim içimizi sızlatmasınlar. Üçü de benim gözümde suçlu; biri çağırdı, biri götürdü, biri ateş etti. Burak da benim gözümde suçlu. Uyuşturucu bağımlısı olduğunu bile bile neden götürdü? Üçünün de en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Sanıklar savunma yaptı

Tutuklu sanık Sinan E., maktulü daha önce tanımadığını ve kendisini korumak amacıyla ateş ettiğini öne sürdü. Sinan E., "Keşke böyle olmasaydı. Maktulü hiç tanımıyordum. Oruçluydum, cuma namazına hazırlanıyordum. Olayın büyümesinin nedeni, Servisçiler Odası başkanının oğlu olan CHP'li meclis üyesinin ziyaretiydi. Ahmet B. de bir önceki oda seçiminde adaydı. Yanıma gelen kişi CHP'li bir meclis üyesiydi. Ahmet MHP'li, ben ise eski AK Partiliyim. 'Broşüre yazık olacak, ben oy kullanmayacağım' dedim. Bunun üzerine Ahmet B. bana ağır hakaretlerde bulundu. Ahmet B., diğer tarafla arasını düzeltmek için onlara yaranmaya çalışırken beni ve yeğenini harcadı. Olan gencecik çocuğa oldu. Ben canımı kurtarmaya çalışıyordum. En son başıma öyle bir darbe aldım ki 'Eyvah, ölüyorum' dedim. Silahımı elime almamak için çabaladım ancak aldığım darbeler sonucunda olay bu hale geldi. Üzgünüm. Daha önce suçla hiç işim olmadı. İki buçuk yıldır cezaevindeyim. Cinayet işlemiş gibi görünüyorum. Çocuklarım kimseye söyleyemedi; arkadaşları hala benim tavukçuluk yaptığımı sanıyor. Ben maktulü tanımıyordum, o da beni tanımıyordu. O silah yedi yıldır bendeydi. Olaydan iki ay önce şarjörünü değiştirmiştim çünkü takılma yapıyordu. Şarjör doluydu, haznede mermi vardı. Kendimi savunmak için silahı kasada tutuyordum. Maktul, silahı görmesine rağmen üzerime yürümeye devam etti. Olayın bu noktaya geleceğini bilseydim gerekirse bıçak kullanır, gelenleri dükkana sokmazdım" dedi.

Tutuksuz sanık Ahmet B. ise "Herkes Sinan Bey'i tanır. Dükkanı şarküteri mi, av bayisi mi? Ben ne zaman aday oldum? Benim de yeğenim kara toprağın altına gitti. Beş ay hapiste yattık. Yeğenim uyuşturucu kullanabilir; kime kötülük etti de suç makinesi oluyoruz? Önceki beyanlarımı tekrar ediyorum, beraatimi talep ediyorum. Kültablasını attıktan sonra elime bir cisim aldım. Silahı gazetelerin altına saklamış. Birinci kavgaya gittikten sonra silahı kurmuş" diye konuştu.

Toplam 16 yıl 8 ay hapis cezası

Mahkeme heyeti, Sinan E.'yi Haktan Faik Çoban'ı kasten öldürme suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Haksız tahrik indirimiyle cezayı 17 yıla, iyi hal indirimiyle de 14 yıl 2 aya düşürdü. Sinan E.'ye Burak Devran Ç.'yi kasten yaralama suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Böylece iki suçtan verilen hapis cezalarının toplamı 16 yıl 8 ay oldu. Sinan E.'ye ayrıca ruhsatsız silah taşıma suçundan 30 bin lira para cezası verildi. Heyet, Ahmet B.'yi tehdit ve yaralama suçundan 9 ay hapis cezasına çarptırırken Burak Devran Ç. hakkında beraat kararı verdi.