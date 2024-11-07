Mahkeme başkanından amca Salim Güran'a zor soru: Telefon görüşmelerini neden sildin? - Son Dakika
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Mahkeme başkanından amca Salim Güran'a zor soru: Telefon görüşmelerini neden sildin?

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Nrin Güran cinayetinde ilk kez mahkemeye çıkan tutuklu amca Salim Güran ifade vermeye başladı. Mahkeme başkanının, "Telefon görüşmesini neden sildin?" sorusuna amca Salim Güran, "Eskortlarla görüşmüştüm, o yüzden sildim." yanıtını verdi. Salim Güran, mahkeme başkanının, "Belki binden fazla eskort ile görüşmüşsündür, onu bilemem ama asıl silmen gerekeni silmemişsin, çünkü eskort mesajların duruyor." sözlerini ise yanıtsız bıraktı.

07.11.2024 18:38
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Mahkeme Başkanı, Salim Güran'a soruyor:

"Telefon görüşmelerini neden sildin?"

Salim Güran: "Eskortlarla görüşmüştüm, o yüzden sildim."

Mahkeme Başkanı: "Belki binden fazla eskort ile görüşmüşsündür, onu bilemem ama asıl silmen gerekeni silmemişsin, çünkü eskort mesajların duruyor."

Mahkeme Başkanı, Salim Güran'a soruyor: "Sizce Narin'i kim öldürdü?"

Salim Güran: "Ben görmedim, kim öldürdü bilmiyorum."

Mahkeme Başkanı: "Size bu soru sorulduğunda kendi üvey annenizden şüphelenmişsiniz."

Salim Güran: "Üvey annemi söyleyeyim, hakim bey, üfürükçü getirdiler. Nevzat'ın evinin etrafında dolaşıyorlardı. Ben böyle şeylere inanmadığımı söyledim. Üvey annemin evinin etrafında gidip geldi üfürükçü."

Mahkeme Başkanı: "İnanmadığın bir şeyse, madem niye üvey annenden şüphelendin? Ama yaklaşık 15-20 gün içerisinde Nevzat'tan şüphelenmedin mi?"

Salim Güran: "Şüphelenmedim ama jandarma beni çağırdığında kimseyle sorunum olup olmadığını sordu, küçük bir sorun olarak Nevzat Bahtiyar demiştim."

Mahkeme Başkanı, Salim Güran'a soruyor:

"Jandarma tutanağında, seni jandarmayı yönlendirdiğin belirtilmiş."

Salim Güran: "Ben kimim ki devleti yönlendireyim? Muhtar olduğum için herkes bana soruyordu zaten."

Mahkeme Başkanı: "Ama neden bir çingeneler var demişsin, bir de kırmızı araba demişsin."

Salim Güran: "Söyleyeyim. Ben yönlendirmedim. Ama benim yönlendirdiğimi söylüyorlar, jandarma oraya gidip 'Salim bizi yönlendirdi' demişler."

Mahkeme Başkanı: "Jandarma sizden duymadı mı?"

Salim Güran: "Hayır, köy halkı zaten biliyordu."

Mahkeme Başkanı: "Siz gözünüzle görmediniz yani?"

Salim Güran: "Hayır, sadece köye çingene geldi diye, acaba o çingeneler mi çocuğu götürdü diye söylediler."

Mahkeme başkanından amca Salim Güran\'a zor soru: Telefon görüşmelerini neden sildin?

Narin Güran, 3-sayfa, Mahkeme, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mahkeme başkanından amca Salim Güran'a zor soru: Telefon görüşmelerini neden sildin? - Son Dakika

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