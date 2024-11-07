Mahkeme başkanından amca Salim Güran\'a zor soru: Telefon görüşmelerini neden sildin?

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Mahkeme Başkanı, Salim Güran'a soruyor:

"Telefon görüşmelerini neden sildin?"

Salim Güran: "Eskortlarla görüşmüştüm, o yüzden sildim."

Mahkeme Başkanı: "Belki binden fazla eskort ile görüşmüşsündür, onu bilemem ama asıl silmen gerekeni silmemişsin, çünkü eskort mesajların duruyor."

Mahkeme Başkanı, Salim Güran'a soruyor: "Sizce Narin'i kim öldürdü?"

Salim Güran: "Ben görmedim, kim öldürdü bilmiyorum."

Mahkeme Başkanı: "Size bu soru sorulduğunda kendi üvey annenizden şüphelenmişsiniz."

Salim Güran: "Üvey annemi söyleyeyim, hakim bey, üfürükçü getirdiler. Nevzat'ın evinin etrafında dolaşıyorlardı. Ben böyle şeylere inanmadığımı söyledim. Üvey annemin evinin etrafında gidip geldi üfürükçü."

Mahkeme Başkanı: "İnanmadığın bir şeyse, madem niye üvey annenden şüphelendin? Ama yaklaşık 15-20 gün içerisinde Nevzat'tan şüphelenmedin mi?"

Salim Güran: "Şüphelenmedim ama jandarma beni çağırdığında kimseyle sorunum olup olmadığını sordu, küçük bir sorun olarak Nevzat Bahtiyar demiştim."

Mahkeme Başkanı, Salim Güran'a soruyor:

"Jandarma tutanağında, seni jandarmayı yönlendirdiğin belirtilmiş."

Salim Güran: "Ben kimim ki devleti yönlendireyim? Muhtar olduğum için herkes bana soruyordu zaten."

Mahkeme Başkanı: "Ama neden bir çingeneler var demişsin, bir de kırmızı araba demişsin."

Salim Güran: "Söyleyeyim. Ben yönlendirmedim. Ama benim yönlendirdiğimi söylüyorlar, jandarma oraya gidip 'Salim bizi yönlendirdi' demişler."

Mahkeme Başkanı: "Jandarma sizden duymadı mı?"

Salim Güran: "Hayır, köy halkı zaten biliyordu."

Mahkeme Başkanı: "Siz gözünüzle görmediniz yani?"

Salim Güran: "Hayır, sadece köye çingene geldi diye, acaba o çingeneler mi çocuğu götürdü diye söylediler."