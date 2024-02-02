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Mahsur kalan kedi halı sahadan kurtarıldı

Mahsur kalan kedi halı sahadan kurtarıldı

Malatya'nın Darende ilçesinde halı sahanın çatısına sıkışarak mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olayı gören çocuk ise ekiplere teşekkür etti.

02.02.2024 17:20
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Malatya'nın Darende ilçesinde halı sahanın çatısına sıkışarak mahsur kalan kedi, bir çocuğun ihbarı ile itfaiye tarafından kurtarıldı.

Darende ilçesi Heyiketeği Mahallesi'nde meydana gelen olayda, halı sahanın çatısına sıkışan kediyi gören ortaokul öğrencisi Mert Ali Dulek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken iki gün çatıda mahsur kaldığı değerlendirilen kedi kurtarıldı. Kedinin kurtarılmasını olay yerinde anbean takip eden ve büyük mutluluk yaşayan çocuk, ekiplere teşekkür etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

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