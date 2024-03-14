Makas atan araca çarpmamak için manevra yapınca kaza: 1 yaralı

Makas atan araca çarpmamak için manevra yapınca kaza yaptı: 1 yaralı
İSTANBUL - Güngören Merter E-5 üzerinde makas atarak ilerleyen otomobile çarpmamak için manevra yapan araç, yol üzerinde arıza nedeniyle duran otomobile çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken polis ekipleri makas atan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Kaza, saat 20.00 sıralarında Güngören Merter E-5 Avcılar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, otoyol üzerinde makas atarak ilerleyen sürücüyü fark eden 34 BTF 346 plakalı yabancı uyruklu sürücü, makas atan otomobile çarpmamak için sola doğru manevra yaptı. Yabancı uyruklu sürücü aracı ile sola manevra yaptığı sırada önce bariyerlere ardından yol üzerinde arızalı şekilde duran 34 EAP 444 plakalı otomobile çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada 34 BTF 346 plakalı otomobildeki 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralı şahıs, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazaya neden olan ve olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Öte yandan kaza nedeniyle E-5 Merter Avcılar istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.
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