Makas Atan Sürücüye 11 Bin TL Ceza

3.Sayfa

İstanbul Avcılar'da trafiği tehlikeye atan sürücüye 11 bin 253 TL idari para cezası uygulandı.

Avcılar D-100 Kuzey Avcılar-Şükrübey mevkisinde 1 Mart'ta trafikte makas atarak ilerleyen sürücünün paylaşılan videosu üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Görüntülerin 34 DN 7915 plakalı araç sürücüsü M.Ş'ye ait olduğu tespit edildi. Makas atmak, yakın takip, saygısızca araç kullanmaktan toplamda 11 bin 253 TL idari para cezası uygulanan M.Ş. hakkında ayrıca trafiği tehlikeye atmaktan adli işlem yapıldı. - İSTANBUL