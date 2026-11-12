Malatya Akçadağ\'da sulama kanalına devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı

Malatya Akçadağ'da sulama kanalına devrilen otomobilde 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde saat 16.00 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sulama kanalına devrildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Malatya'da otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Akçadağ ilçesi Doğu Mahallesi Muhacir Ovası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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