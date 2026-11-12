Malatya Akçadağ\'da sulama kanalına devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı

Malatya'da otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Akçadağ ilçesi Doğu Mahallesi Muhacir Ovası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.