Malatya'da 4.6 Büyüklüğünde Deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 20.20'de merkez üssü Malatya Doğanşehir'de 4.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntı yerin 9.75 km derinliğinde meydana geldi.

"Herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'da meydana gelen depreme ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malatya Doğanşehir'de 4.6 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelen ihbarlar değerlendirilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi. - ANKARA