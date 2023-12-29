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Malatya'da 4 Ton 800 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika
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Malatya'da 4 Ton 800 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi

Malatya'da yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda 4 ton 800 litre el yapımı boğma rakı ile şarap ele geçirildi. Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

29.12.2023 - 15:09,
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Malatya'da 4 ton 800 litre el yapımı boğma rakı ile şarap ele geçirildi

Yılbaşı öncesi kaçak alkol operasyonu: 3 gözaltı

MALATYA - Malatya'da yılbaşı öncesi düzenlenen sahte alkol operasyonunda 4 ton 800 litre el yapımı boğma rakı ile şarap ele geçirilirken, 3 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı nedeniyle piyasaya sahte içki sürmeye çalışanlara yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 ton 800 litre el yapımı boğma rakı ile şarap ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan H.E., B.K. ve U.D. isimli şahıslar hakkında 5607 SKM'den yasal işlem yapıldığı bildirildi.

Malatya\'da 4 Ton 800 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da 4 Ton 800 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika


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