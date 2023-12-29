Malatya\'da 4 Ton 800 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi

Malatya'da 4 ton 800 litre el yapımı boğma rakı ile şarap ele geçirildi
Yılbaşı öncesi kaçak alkol operasyonu: 3 gözaltı
MALATYA - Malatya'da yılbaşı öncesi düzenlenen sahte alkol operasyonunda 4 ton 800 litre el yapımı boğma rakı ile şarap ele geçirilirken, 3 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı nedeniyle piyasaya sahte içki sürmeye çalışanlara yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 ton 800 litre el yapımı boğma rakı ile şarap ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan H.E., B.K. ve U.D. isimli şahıslar hakkında 5607 SKM'den yasal işlem yapıldığı bildirildi.
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