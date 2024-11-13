Malatya'da bina korna sesiyle yıkıldı - Son Dakika
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Malatya'da bina korna sesiyle yıkıldı

Battalgazi'de deprem nedeniyle ağır hasar alan 5 katlı bina, ses dalgalarıyla yıkıldı.

13.11.2024 20:15
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Malatya'da 5 katlı bina korna sesi ile yıkıldı

MALATYA - Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan binaların yıkımı sürüyor. Battalgazi ilçesinde 5 katlı binanın bir binanın yıkımında ise ses dalgalarından da faydalanıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerim vurduğu Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor. Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek caddesi üzerinde bulunan ve 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen 5 katlı hasarlı bir binanın yıkımında ise ses dalgalarından da faydalanıldı.

Binanın yıkımında görev yapan operatör Ümit Dalkılıç, yıkımı gerçekleşecek binalarda kolonların zayıflatılarak yön verildikten sonra korna sesiyle binaların yıkımın gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Operatör Dalkılıç, yıkımı yapılan 5 katlı binada betona rastlamadıklarını da kaydederek yapının adeta çürümüş olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da bina korna sesiyle yıkıldı - Son Dakika

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