Malatya'da boş arazide kopmuş ayak bulundu

MALATYA - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde boş arazide kopmuş insan ayağı bulundu.

Olay, 19.00 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Yıldıztepe Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Yeşilçam Caddesi üzerinde boş bir arazide molozlar arasında kopmuş insan ayağı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, olay yerinde yapılan incelemenin ardından kopuk ayak adli tıp kurumuna götürüldü.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.