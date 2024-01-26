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Malatya'da Çapa Motoru Çalan Hırsızlar Suçüstü Yakalandı - Son Dakika
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Malatya'da Çapa Motoru Çalan Hırsızlar Suçüstü Yakalandı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde çapa motoru çalan 2 şüpheli, otizmli bir şahsa ait kimlik bilgileriyle başka bir hırsızlık olayına da karıştıkları ortaya çıkarıldı. Şüpheliler polis tarafından gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Malatya\'da Çapa Motoru Çalan Hırsızlar Suçüstü Yakalandı
26.01.2024 - 16:04,
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Malatya'da çapa motoru çalan hırsızlar suçüstü yakalandı. Yakalanan şüphelilerin otizmli bir şahsa ait kimlik bilgileri ile başka bir hırsızlık olayına da karıştıkları ortaya çıkarıldı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Hanımın Çiftliği Mahallesinde geçtiğimiz günlerde sabaha karşı 2 şahsın çaba motorunu iteleyerek götürdüğünü fark eden bekçiler şahısları durdurdu. Yapılan araştırmalarda şahısların çapa motorunu bir evden çaldıkları tespit edilince gözaltına alındılar. Karakolda yapılan incelemede ise aynı şüphelilerden birinin geçtiğimiz Aralık ayında yine Orduzu Mahallesi'nde bir çapa motoru hırsızlığı olayına karıştığı da belirlendi. Şüpheli F.B.'nin Bursa'da yaşayan bir otizmli şahsın kimlik bilgilerini kullanarak Aralık ayında çaldığı çapa motorunu satın aldığını gösterdiği ve o dönem serbest bırakıldığı anlaşılırken yapılan inceleme de satış sözleşmesinin de sahte olduğu belirlendi.

Polis merkezindeki sorguları tamamlanan 2 şüpheli daha sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da Çapa Motoru Çalan Hırsızlar Suçüstü Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da Çapa Motoru Çalan Hırsızlar Suçüstü Yakalandı - Son Dakika
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