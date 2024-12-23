Malatya\'da Cinayet Zanlısı Yakalandı

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Malatya'da 26 yaşındaki şahsı başından silahla vurarak öldüren zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesi Asıl Sokak'ta bir araya gelen Batuhan Kökovalı (26) ile Ş.F.A. (20) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Kökovalı'yı başından silahla vuran Ş.F.A. kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler 2 adet boş kovan buldu. Yaralı şahıs ise kaldırıldığı Battalgazi Devlet Hastanesi'nden Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi. Kökovalı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın zanlısı Ş.F.A. ile olaya karıştığı değerlendirilen G.B. yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - MALATYA