Malatya'da Ev Hırsızlığı Sonrası Hırsızlar Kısa Sürede Yakalandı

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Malatya'da bir evde yaşanan hırsızlık olayı sonrası, polis ekipleri 71 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek hırsızları kısa sürede yakalandı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Şehit Fevzi Mahallesinde bir evden yaşanan hırsızlık olayı sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Olayı gerçekleştiren şüphelilerin inceleme başlatan ekipler bölgede bulunan güvenlik kameralarının da 72 saatlik görüntü kaydı izleyerek 3 şüpheliyi tespit etti.

Yapılan operasyon ile 3 şahıs 150 bin TL değerinde olan ev eşyası, elektrikli motosiklet ve bir adet pompalı tüfek ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerde M.N. ve E.Ö. tutuklanarak cezaevine konulurken H.K. isimli şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MALATYA