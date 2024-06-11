Malatya'da Ev Hırsızlığı Sonrası Hırsızlar Kısa Sürede Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Malatya'da Ev Hırsızlığı Sonrası Hırsızlar Kısa Sürede Yakalandı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir evden yaşanan hırsızlık olayı sonrası polis ekipleri, 71 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek hırsızları tespit etti. Yapılan operasyonla 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden M.N. ve E.Ö. tutuklanırken, H.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

11.06.2024 15:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da bir evde yaşanan hırsızlık olayı sonrası, polis ekipleri 71 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek hırsızları kısa sürede yakalandı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Şehit Fevzi Mahallesinde bir evden yaşanan hırsızlık olayı sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Olayı gerçekleştiren şüphelilerin inceleme başlatan ekipler bölgede bulunan güvenlik kameralarının da 72 saatlik görüntü kaydı izleyerek 3 şüpheliyi tespit etti.

Yapılan operasyon ile 3 şahıs 150 bin TL değerinde olan ev eşyası, elektrikli motosiklet ve bir adet pompalı tüfek ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerde M.N. ve E.Ö. tutuklanarak cezaevine konulurken H.K. isimli şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Battalgazi, Operasyon, Malatya, Güvenlik, Hırsızlık, Polis, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da Ev Hırsızlığı Sonrası Hırsızlar Kısa Sürede Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:18 Dervişoğlu’ndan Akşener’in paylaşımına yorum: İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir Dervişoğlu'ndan Akşener'in paylaşımına yorum: İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir
23:08 Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu
22:54 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası
21:43 Hamas, ABD Başkanı Biden’ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi Hamas, ABD Başkanı Biden'ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP’den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP'den ilk açıklama
00:18 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel’in birbirlerine verdiği hediyeler İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in birbirlerine verdiği hediyeler
23:31 Fenerbahçe’de ilk ayrılık Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti
21:57 Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal’a Dursun Özbek sahip çıktı Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal'a Dursun Özbek sahip çıktı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama var
20:46 Hakan Fidan’la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli Hakan Fidan'la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli
20:44 Dursun Özbek’ten Erden Timur’a sitem: Galatasaray’a küsmesi son derece yanlış Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sitem: Galatasaray'a küsmesi son derece yanlış
20:39 İstanbul’a yeni tramvay hattı geliyor Proje İBB Meclisi’nden geçti İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Proje İBB Meclisi'nden geçti
20:17 Bakan Koca’dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil Bakan Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 05:02:19. #1.13#
SON DAKİKA: Malatya'da Ev Hırsızlığı Sonrası Hırsızlar Kısa Sürede Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement